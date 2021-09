Una compañía telefónica multa a un hombre por ‘perder’ el router en el derrumbe del edificio de Peñíscola

La compañía telefónica ‘MásMovil’ amenazó al principal damnificado del derrumbe con una multa de 150 euros si no devolvía el terminal que está entre los escombros del edificio que se derrumbó en Peñíscola. Se trata de un hombre que para más desgracia, ha perdido a su hijo y a su pareja en el derrumbe.

Según publican los medios locales, la sorpresa le llegó cuando se puso con la cancelación del contrato con la compañía telefónica MasMóvil, que le proveía de internet en su casa, que acabó reducida a escombros.

Para hacer efectiva la cancelación, la compañía telefónica le solicitó la devolución del router de internet, bajo amenaza de penalización. El propietario de la línea explicó que no podía devolverlo porque el apartamento se había derrumbado y el aparato había quedado sepultado, pero desde la compañía insistieron en la necesidad de devolverlo el aparato para no ser penalizado con el pago de 150 euros.

MasMovil rectifica y se disculpa con el afectado

La indignación en las redes sociales iba in crescendo:

Al parecer, esa «compañía telefónica» se trata de @masmovil. Si se confirma, espero que todos tomen nota de su humanidad y la presión les haga rectificar y disculparse con los afectados https://t.co/cLEiqEQ4uO — Roberto Marbán (@robermarban) September 2, 2021

¿Os acordáis del derrumbe de un edificio en Peñíscola? Pues ahora @masmovil dice que eso no es excusa para que no devuelvan el router. https://t.co/Yu2Wlct7xf — Guillermo Peris (@waltzing_piglet) September 2, 2021

MásMóvil le ha enviado un mail diciéndole que debe devolver el router, que se encuentra entre los escombros del edificio. Y si no lo hace, debe pagar 150€. https://t.co/ovmg0BgFWF — NIPORWIFI © (@niporwifi) September 2, 2021

Según publica ‘Mediterráneo’, la oleada de críticas y amenazas de baja han surtido efecto: la compañía se ha disculpado y ha rectificado sus exigencias.

Sentimos muchísimo todo esto. Se trata de un error de procedimientos. Ya nos pusimos en contacto con él para pedirle disculpas y comunicarle que no tendrá que pagar nada. También estamos revisando nuestros procesos para que no vuelvan a repetirse situaciones así. Un saludo. — MÁSMÓVIL (@masmovil) September 2, 2021

«Pedimos disculpas por la respuesta y la atención que ha recibido Bienvenido, esto se trata de un desafortunado error de procedimientos. Ya estamos revisando todo para que, por supuesto, no tenga que pagar nada y tomaremos las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse», expresó en su cuenta de Twitter MasMovil. Unas justificaciones que a muchos no le han valido al entender que solo han reaccionado tras hacerse la denuncia del afectado pública y llegar a los medios y las plataformas sociales.