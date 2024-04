Circo del ‘Caso Sancho’: Beatriz de Vicente desvela su conversación con Daniel y su abogada la niega

Carmen Balfagón vs. Beatriz de Vicente.

La falta de transparencia está siendo la verdadera protagonista del proceso penal al que se enfrenta en Tailandia Daniel Sancho acusado de matar y descuartizar el pasado mes de agosto a Edwin Arrieta con el que mantenía una relación sentimental. Aunque hasta el país asiático se han trasladado periodistas prácticamente de todos los medios de comunicación españoles se ha prohibido a la prensa entrar en la Corte con lo que han surgido muchas informaciones poco claras, cuando no, contradictorias. Es muy complicado saber sí todo lo que se está filtrando es cierto o no. Algunos aspectos los están confirmando o desmintiendo los abogados de la víctima o del acusado. Es decir, parte interesada, lo que los medios no deberíamos olvida nunca.

La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente es la única colaboradora de medios de comunicación que ha podido acudir a la sala y ha contado sus impresiones en diversos programas de Atresmedia, grupo audiovisual en el que trabaja. Según de Vicente pudo hablar 15 minutos con Daniel Sancho y le recomendó ser más directo en sus preguntas a los testigos. Recordemos que las leyes en Tailandia permite al acusado interpelar a los distintos testigos.

Para Beatriz de Vicente el joven español es «amable pero desorientado» y «está desconectado de la realidad y no es consciente de lo que enfrenta». Según el testimonio de la mediática abogada, Daniel Sancho tiene claro su su futuro. «Parece que su destino ya está escrito».

En su relato de Vicente relata que advirtió a Daniel sobre el problema de que su abogado tailandés se quedara dormido en las vistas y que esté le confeso que su letrado «es de pastel».

El desmentido de Carmen Balfagón

El miércoles 17 de abril Carmen Balfagón desmintió en Telemadrid las declaraciones de Beatriz de Vicente negando directamente que la conversación con Sancho se haya producido:

“Eso es mentira. No han tenido una reunión de 15 minutos. Me dice su padre que, por favor, lo diga”

«No voy a nombrar a la compañera porque creo que aquí no actúa como compañera”, añadió Balfagón. “A ninguno de nosotros se nos ocurre, aquí en España, hablar con un cliente que no es nuestro cliente, sino de un compañero”, señaló.

Para la mediática letrada el interés de de Vicente es claro:

“No descubro nada ni ofendo a la realidad cuando digo que ha ido por un medio de comunicación. En fin, haremos lo que consideremos en cada momento”.

También afirmó que esas declaraciones hacían daño a la defensa:

“Es una falta de respeto a la estrategia de la defensa. Ella puede opinar lo que quiera, pero Daniel Sancho no está ni desasistido ni está solo, lo que pasa es que cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa»

Y dejó una advertencia: