Selena Quintanilla: 30 años del trágico asesinato que conmocionó el mundo Tex-Mex

Hace exactamente tres décadas, el mundo de la música latina se vistió de luto.

Selena Quintanilla, la joven promesa del tex-mex, fue asesinada a los 23 años por quien fuera su amiga y presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

Este crimen, que conmocionó a la industria musical y a millones de seguidores en todo el mundo, sigue siendo recordado como uno de los episodios más trágicos en la historia del espectáculo latino.

— miss selena quintanilla-pérez singing “amor prohibido” acapella on cnn, august 1994. the voice of a thousand angels. happy hispanic heritage month & honoring the queen of tejano music. 🌹🪽 ❦. pic.twitter.com/4spwvYsNtb

La mañana del 31 de marzo de 1995 comenzó como cualquier otra para Selena Quintanilla.

La cantante se dirigió al motel Days Inn en Corpus Christi, Texas, para encontrarse con Yolanda Saldívar. El motivo del encuentro era recuperar unos documentos financieros que Saldívar aún tenía en su poder, tras haber sido despedida por sospechas de malversación de fondos.

Lo que debía ser una simple reunión de negocios se convirtió en una tragedia.

Tras una acalorada discusión en la habitación 158, Selena decidió marcharse. Fue entonces cuando Saldívar sacó un revólver calibre .38 y disparó contra la cantante, hiriéndola en el hombro.

A pesar de la gravedad de la herida, Selena logró salir de la habitación y recorrer unos cien metros hasta la recepción del motel, donde se desplomó. Sus últimas palabras fueron una acusación directa: «Yolanda Saldívar, habitación 158». Horas más tarde, la «Reina del Tex-Mex» fue declarada muerta en el hospital Corpus Christi Memorial.

Three decades after the shocking death of Mexican-American superstar Selena Quintanilla-Pérez, her killer will remain behind bars. #OxygenTrueCrimeNews

Visit the link for more: https://t.co/0TY4f7Yhht pic.twitter.com/pOrrYQk7Dg

— Oxygen True Crime (@oxygen) March 28, 2025