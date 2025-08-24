El día que una pasajera aseguró haber visto a un ‘reptiliano’ en un vuelo de American Airlines

Aquel 15 de julio, el avión parecía iniciar un trayecto rutinario desde Dallas hacia Orlando cuando, de pronto, todo cambió. Una pasajera, que ocupaba asiento en zona intermedia, se levantó de golpe y comenzó a señalar desesperadamente a un hombre sentado a su lado. Con voz quebrada, gritaba que “no era humano” y que la mirada del sujeto se transformaba frente a ella.

El personal de cabina intentó tranquilizarla, pero su insistencia fue tan intensa que generó pánico en varios pasajeros. “Al principio pensamos que se trataba de un ataque de ansiedad, pero luego ella gritó que era un reptiliano… y allí todos nos quedamos helados”, contó un testigo a medios locales días después.

La histeria colectiva y el abandono del avión

La pasajera,Tiffany Gomas, según documentos policiales y reportes periodísticos, es una ejecutiva de marketing de Dallas, Texas, de 38 años.

Tras el inciente fue finalmente escoltada fuera de la aeronave antes del despegue, repitiendo una y otra vez que “ese hombre no es real”. El vuelo despegó con casi una hora de retraso, aunque el recuerdo de la escena siguió provocando incomodidad entre el resto.

Las declaraciones del supuesto reptiliano

El hombre señalado, que vestía una sudadera verde con símbolos masónicos, rompió el silencio en redes sociales para explicar su versión. Contó que la mujer se interesó por los símbolos que él llevaba y comenzó a interrogarlo acusándolo de pertenecer a una organización satánica gobernada por reptilianos. Según dijo, para evitar conflictos se puso la capucha y guardó silencio.

“Ella empezó a alterarse, decía que nosotros adoramos a Lucifer en la cima… le dije en broma que yo era Lucifer y se volvió loca, corriendo por el avión y gritando que yo era un reptiliano disfrazado,” relató. También aclaró que durante el vuelo permaneció inmóvil, sin hablar ni usar dispositivos electrónicos, lo que algunos interpretaron como comportamiento extraño.

El hombre negó rotundamente ser un extraterrestre o reptiliano y atribuyó el incidente a un malentendido originado por la ansiedad y las creencias conspirativas de la mujer, quienes aseguraba que “todo es satanismo gobernado por reptilianos”.

Viralidad y teorías de todo tipo

Los videos grabados aquel día recorrieron el mundo, generando millones de reproducciones y los hashtags **#ReptilianoEnAmericanAirnes y **#PasajeraNoEsal se volvieron tendencia global. Algunos usuarios aseguraron ver en las imágenes “parpadeos extraños” en los ojos del hombre, mientras otros lo tomaron como el clásico caso de ansiedad o paranoia pasajera.

Un misterio sin cierre

American Airlines nunca reveló la identidad del pasajero ni emitió declaraciones oficiales sobre el evento. El silencio y la confusión alimentaron teorías de conspiración que siguen circulando hoy, dejando abierto el debate entre escépticos, creyentes y curiosos.