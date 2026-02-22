Noche de violencia en la capital

Brutal agresión a los Gemeliers a las puertas de una discoteca de Madrid

Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, junto a sus parejas, fueron atacados por un grupo de jóvenes que les golpeó y roció con gas pimienta en plena calle

Brutal agresión a los Gemeliers a las puertas de una discoteca de Madrid
Gemeliers Instagram
Archivado en: Sucesos

Más información

Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y hiere gravemente a la madre

Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y hiere gravemente a la madre

Los 20 escándalos que achicharran a Marlaska: de la purga de De los Cobos a la violación del DAO

Los 20 escándalos que achicharran a Marlaska: de la purga de De los Cobos a la violación del DAO

Era pasada la medianoche cuando la fiesta por el cumpleaños de los Gemeliers se convirtió en pesadilla. Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos por su trayectoria musical, abandonaban la discoteca Vandido, en pleno corazón de Madrid, cuando un grupo de desconocidos les interceptó entre gritos e insultos.

Según ha relatado un testigo a Fiesta, el programa de Telecinco que destapó el suceso, “los agresores les esperaban dentro de un coche y comenzaron a lanzar comentarios homófobos antes de bajarse del vehículo”. En cuestión de segundos, la noche estalló en violencia: golpes, empujones y un ataque con spray de pimienta que dejó a los artistas y a sus parejas en el suelo, cegados y desorientados.

El equipo sanitario trasladó de inmediato a los cuatro heridos al Hospital Gregorio Marañón, donde fueron atendidos por irritación ocular y contusiones. La policía, que acudió tras activarse el protocolo de agresión, ya ha identificado a los presuntos responsables. “Existen imágenes de la paliza, y son brutales —asegura el periodista Jorge Moreno—. En un momento del vídeo se puede ver cómo hasta cinco personas patean a uno de los amigos del dúo”.

Ambos intérpretes, aún conmocionados, han interpuesto la denuncia correspondiente mientras los agentes continúan la investigación. En el programa se mostró una fotografía de uno de los hermanos, con una gasa cubriendo los ojos, símbolo del ataque cobarde que empañó una noche que debía ser de celebración.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PELUQUERÍA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]