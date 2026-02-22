Brutal agresión a los Gemeliers a las puertas de una discoteca de Madrid

Era pasada la medianoche cuando la fiesta por el cumpleaños de los Gemeliers se convirtió en pesadilla. Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos por su trayectoria musical, abandonaban la discoteca Vandido, en pleno corazón de Madrid, cuando un grupo de desconocidos les interceptó entre gritos e insultos.

Según ha relatado un testigo a Fiesta, el programa de Telecinco que destapó el suceso, “los agresores les esperaban dentro de un coche y comenzaron a lanzar comentarios homófobos antes de bajarse del vehículo”. En cuestión de segundos, la noche estalló en violencia: golpes, empujones y un ataque con spray de pimienta que dejó a los artistas y a sus parejas en el suelo, cegados y desorientados.

El equipo sanitario trasladó de inmediato a los cuatro heridos al Hospital Gregorio Marañón, donde fueron atendidos por irritación ocular y contusiones. La policía, que acudió tras activarse el protocolo de agresión, ya ha identificado a los presuntos responsables. “Existen imágenes de la paliza, y son brutales —asegura el periodista Jorge Moreno—. En un momento del vídeo se puede ver cómo hasta cinco personas patean a uno de los amigos del dúo”.

Ambos intérpretes, aún conmocionados, han interpuesto la denuncia correspondiente mientras los agentes continúan la investigación. En el programa se mostró una fotografía de uno de los hermanos, con una gasa cubriendo los ojos, símbolo del ataque cobarde que empañó una noche que debía ser de celebración.