Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y hiere gravemente a la madre

Un terrible suceso ha conmocionado a Tenerife en la madrugada de este viernes: un hombre ha entrado en un domicilio de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, y ha asesinado a un niño de 10 años, que era hijo de su pareja, además de herir gravemente a la madre. Los acontecimientos se desatan alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando la mujer logra pedir ayuda y alerta a las autoridades.

La intervención de la Guardia Civil ha sido inmediata. El agresor, empuñando un machete, ha amenazado a los agentes, obligándoles a responder. En el enfrentamiento, uno de los guardias civiles ha disparado y abatido al delincuente. Durante el forcejeo, uno de los agentes de la Benemérita también ha resultado herido, aunque sus lesiones son leves. El pequeño fue hallado muerto dentro del domicilio, mientras que su madre se encuentra luchando por su vida en un estado crítico.

Detalles del crimen y violencia de género

Las autoridades investigan el incidente como un posible caso de violencia de género. Fuentes oficiales han confirmado que el hombre atacó primero al niño y luego dirigió su agresión hacia su pareja, madre del menor. Si se logra demostrar la violencia vicaria, que implica utilizar a los hijos para causar daño a una expareja, este sería el segundo caso reciente de asesinato infantil bajo estas circunstancias.

Aún no se han revelado los nombres del agresor ni del niño, ya que las investigaciones continúan en curso. La información se va conociendo lentamente mientras se lleva a cabo la autopsia y se recopilan más datos.