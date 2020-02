¿De verdad son malos los parabenos?

¿Usar cosméticos o productos de higiene personal con parabenos tiene riesgos? Desde hace unos años podemos encontrar muchos geles de baño, champús o cremas que se anuncian como «sin parabenos». ¿Qué son y qué consecuencias puede tener su uso?

La respuesta es que No son peligrosos, numerosos estudios científicos han demostrado que el uso de productos con parabenos no representa un riesgo para la salud.

¿Entonces por qué se vende tanto producto «sin parabenos»? En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Son peligroso los parabenos?

Los parabenos son un tipo de productos químicos usados de forma común como conservantes en cosméticos, pasta de dientes, productos alimenticios y terapéuticos desde 1950.

Se derivan del ácido para-hidroxibenzoico, (PHBA), que se aparece de forma espontánea en frutas y verduras.

Hay distintos tipos de parabenos: etilparabeno, metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno e isobutilparabeno. Son los conservantes más utilizado en productos de cuidado personal, la razón es clara: son muy eficaces para mantener los productos sin bacterias y mohos y además son económicos de usar.

Sabemos que los parabenos se llevan usando décadas, el problema surgió en 2004. Un estudio científico realizado por la Dra Philippa Darbre de la Reading University en Inglaterra informó que en 18 de cada 20 muestras de cáncer de pecho había parabenos, tal como cuenta la Australian Academy of Sciences.

Como los parabenos tiene una estructura que imita débilmente las acciones de los estrógenos, y los estrógenos puede favorecer el crecimiento de este tipo de tumores. Se pensó que los parabenos eran el problema.

Los medios de comunicación presentaron una relación «causa – efecto» entre el uso de parabenos y el cáncer de pecho. Sin embargo esto no es cierto.

Si bien la presencia de parabenos es notable en las muestras de cáncer de pecho. El estudio no encontró evidencias directas de que los parabenos hayan causado o contribuido a provocar cáncer de pecho.

Los tumores de mama tienen un gran suministro de sangre, por eso es fácil que cualquier químico que esté en el torrente sanguíneo puede estar presente en el tumor.

En declaraciones posteriores la Dra Darbre, se refirió a su estudio del 2004 y dijo: «No se afirmó en el estudio que los parabenos hayan causado el cáncer de pecho».

Desde el 2004, ante la alerta surgida, se han llevado a cabo docenas de estudios sobre la seguridad de los parabenos. Una y otra vez se ha demostrado que estos agentes químicos se descomponen, metabolizan y excretan de manera inofensiva por el organismo.

Por otro lado, si estos químicos supusiera algún riesgo, tras tanto estudio científico, la OMS y otras autoridades sanitarias como la EFSA o la FDA norteamericana hubieran alertado y se habrían retirado del mercado.

¿Y entonces por qué tanto producto se anuncia como sin parabenos?

Pasa algo parecido con los desodorantes con aluminio, que no son peligrosos, pero la etiqueta ‘sin’ tiene un valor añadido para muchos consumidores. Prefieren productos que no lleven aluminio, ni parabenos ni sulfatos a pesar de que sepan no son dañinos, les da más confianza.

Ante esta demanda, la industria ha reaccionado buscando alternativas a los parabenos. Por eso desde hace unos años cada vez más productos tienen alternativa ‘sin parabenos’.

