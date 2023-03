¿De verdad son malos los parabenos?❔

¿Usar cosméticos o productos de higiene personal con parabenos tiene riesgos? Desde hace unos años podemos encontrar muchos geles de baño, champús o cremas que se anuncian como «sin parabenos». ¿Qué son y qué consecuencias puede tener su uso?

La respuesta es que no son peligrosos, numerosos estudios científicos han demostrado que el uso de productos con parabenos no representa un riesgo para la salud.

¿Entonces por qué se vende tanto producto «sin parabenos»? En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Son peligrosos los parabenos?

Los parabenos son un tipo de productos químicos usados de forma común como conservantes en cosméticos, pasta de dientes, productos alimenticios y terapéuticos desde 1950.

Se derivan del ácido para-hidroxibenzoico, (PHBA), que aparece de forma espontánea en frutas y verduras.

Hay distintos tipos de parabenos: etilparabeno, metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno e isobutilparabeno. Son los conservantes más utilizados en productos de cuidado personal, la razón es clara: son muy eficaces para mantener los productos sin bacterias y mohos y además son económicos de usar.

Sabemos que los parabenos se llevan usando décadas, el problema surgió en 2004. Un estudio científico realizado por la Dra Philippa Darbre de la Reading University en Inglaterra informó que en 18 de cada 20 muestras de cáncer de pecho había parabenos, tal como cuenta la Australian Academy of Sciences.

Como los parabenos tiene una estructura que imita débilmente las acciones de los estrógenos, los estrógenos pueden favorecer el crecimiento de este tipo de tumores. Se pensó que los parabenos eran el problema.

Los medios de comunicación presentaron una relación «causa – efecto» entre el uso de parabenos y el cáncer de pecho. Sin embargo esto no es cierto.

Si bien la presencia de parabenos es notable en las muestras de cáncer de pecho. El estudio no encontró evidencias directas de que los parabenos hayan causado o contribuido a provocar cáncer de pecho.

Los tumores de mama tienen un gran suministro de sangre, por eso es fácil que cualquier químico que esté en el torrente sanguíneo puede estar presente en el tumor.

En declaraciones posteriores la Dra Darbre, se refirió a su estudio del 2004 y dijo: «No se afirmó en el estudio que los parabenos hayan causado el cáncer de pecho».

Desde el 2004, ante la alerta surgida, se han llevado a cabo docenas de estudios sobre la seguridad de los parabenos. Una y otra vez se ha demostrado que estos agentes químicos se descomponen, metabolizan y excretan de manera inofensiva por el organismo.

Por otro lado, si estos químicos supusiera algún riesgo, tras tanto estudio científico, la OMS y otras autoridades sanitarias como la EFSA o la FDA norteamericana hubieran alertado y se habrían retirado del mercado.

¿Y entonces por qué tanto producto se anuncia como sin parabenos?

Pasa algo parecido con los desodorantes con aluminio, que no son peligrosos, pero la etiqueta ‘sin’ tiene un valor añadido para muchos consumidores. Prefieren productos que no lleven aluminio, ni parabenos ni sulfatos a pesar de que sepan que no son dañinos, les da más confianza.

Ante esta demanda, la industria ha reaccionado buscando alternativas a los parabenos. Por eso desde hace unos años cada vez más productos tienen alternativa ‘sin parabenos’.

Cosméticos y productos de higiene personal sin parabenos recomendados en Amazon

Si prefieres usar productos cosméticos libres de parabenos, estos son algunos bien valorados en Amazon.

Válquer Profesional Champú Total Repair Zero % sin sal, sin sulfatos, sin parabenos y sin Siliconas. Cabellos dañados y secos. Vegano. Reparación capilar – 400 ml

Champú Total Repair de la gama de champús sin sulfatos ni parabenos de Valquer y con ingredientes exclusivos para reavivar la salud de los cabellos dañados.

INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL

El caviar verde, junto con cápsulas de algodón son los ingredientes principales de este champú Total Repair.

Caviar verde , es un potente hidratante que además mejora la elasticidad del cabello , al tiempo que ejerce un poder suavizante y reafirmante. Esta alga es rica en vitaminas (B1, B2, B3 y B9, A, E y C); ácidos grasos poliinsaturados (omega 3 y 6) y micronutrientes (sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, cobre, manganeso y zinc).

, es un potente hidratante , al tiempo que ejerce un poder suavizante y reafirmante. Esta alga es rica en vitaminas (B1, B2, B3 y B9, A, E y C); ácidos grasos poliinsaturados (omega 3 y 6) y micronutrientes (sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, cobre, manganeso y zinc). Cápsulas de algodón no son otras que las pequeñas vainas verdes que contienen las semillas de esta planta, cuyas flores de color blanco cremoso, se vuelven de color rosa intenso y caen. Las flores de algodón son símbolo de suavidad, pureza, frescura y bienestar.

no son otras que las pequeñas vainas verdes que contienen las semillas de esta planta, cuyas flores de color blanco cremoso, se vuelven de color rosa intenso y caen. Las flores de algodón son símbolo de suavidad, pureza, frescura y bienestar. Polisacáridos, esteroles y proteínas , una variedad de nutrientes en equilibrio natural, para recuperar la vitalidad y mejorar el cabello.

, una variedad de nutrientes en equilibrio natural, para recuperar la vitalidad y mejorar el cabello. Otros ingredientes como el Pantenol, la Vitamina E, los Oligosacáridos y la Phytokeratina, esta última un extracto compuesto por aminoácidos libres de origen vegetal (maíz, trigo y soja), cuya proporción es similar a los aminoácidos de la keratina humana. Y cuyos beneficios para el cabello son enormes porque lo mantienen húmedo y flexible y le aportan brillo y vitalidad.

Neutrogena Crema hidratante corporal fórmula Noruega, hidratación profunda, pack 2 x 750 ml

Los productos de Neutrogena están desarrollados por dermatólogos.

Fórmula Noruega® está enriquecida con glicerina hidratante que triplica la hidratación profunda de la piel* durante 48h.

Se absorbe al instante, por lo que sus ingredientes activos alcanzan una profundidad de hasta 10 capas** para ofrecer una hidratación donde más se necesita y proteger la piel contra los agentes externos que la secan.

para ofrecer una hidratación donde más se necesita y proteger la piel contra los agentes externos que la secan. Con solo una aplicación, incluso la piel más seca queda suave, tersa y con sensación de bienestar. Día tras día, sentirás tu piel con una hidratación duradera, saludable y radiante.

Suavemente perfumada, su textura untuosa se funde instantáneamente en la piel sin dejar sensación grasa. Te podrás vestir inmediatamente después de aplicártela.

su textura untuosa se funde instantáneamente en la piel sin dejar sensación grasa. Te podrás vestir inmediatamente después de aplicártela. Para piel seca

Sanex Zero% – Gel de ducha, 600 ml

Gel de ducha formulado con 0% parabenos, colorantes, ftalatos y fenoxietanol

Mantén tu piel limpia e hidratada con el mínimo de ingredientes. El gel Sanex Zero% Piel Normal está dermatológicamente testado y no utiliza colorantes ni jabón, para mantener una piel saludable. Su fórmula biodegradable respeta a tu piel y al planeta.

Kiehl’s Crema Hidratante Diaria Ultra Facial para el Tipo de Piel Normal, 50 ml

Formulada con glicoproteína glacial y escualeno derivado del olivo, esta crema hidratante ligera, de textura no-grasa deja la piel hasta 2’3 veces más hidratada, incluso en las zonas más secas de la piel.

– Formulado sin: Parabenos, Silicona, Aceite Mineral, Alcohol y Tintes.

-Mezcla botánica renovable

-Embalaje de papel FSC-certificado

Proporciona una hidratación duradera durante 24 horas para una piel suave, tersa y de aspecto saludable

Equilibra incluso las zonas más secas de la piel con 2 veces* más hidratación

Se absorbe fácilmente en la piel c on una textura ultraligera

Formulado con Glicoproteína Glacial sostenible y renovable para hidratar intensamente

Testada en entornos cotidianos y extremos

Para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles

Burt’S Bees 99% natural, máscara de arcilla desintoxicante de un solo uso, 1 tubo de 16,1 g

La mascarilla de arcilla desintoxicante con aceite de acai elimina la suciedad, la grasa y las impurezas de la superficie de la piel, dejándola limpia e iluminada.

elimina la suciedad, la grasa y las impurezas de la superficie de la piel, dejándola limpia e iluminada. 99 % formulado de forma natural con ingredientes de superfrutas como el acai, los ricos antioxidantes y nutrientes dejan la piel equilibrada y con un aspecto saludable

El carbón vegetal ayuda a absorber el exceso de grasa no deseado y atrae las impurezas a la superficie de la piel y destapa los poros.

Probado por dermatólogos y formulado sin parabenos, ftalatos, SLS, vaselina ni fragancias sintéticas. No probado en animales

