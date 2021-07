¿Por qué usar champú sin sulfatos?❓

Menos es más es más, es una tendencia creciente en la industria cosmética. Champús sin sulfatos, sin siliconas, parabenos o perfume. En estos últimos años las estanterías de champús se han llenado de productos, ‘sin’.

¿Qué hacen los sulfatos en un champú, y por qué quitarlos? Los sulfatos consiguen que tu champú haga espuma. Son un tipo de tensioactivo (término que describe a detergentes o agentes espumantes).

Su acción es atrapar la suciedad y células muertas del cuero cabelludo, por eso los sulfatos son el agente limpiador más usado en productos para el cuidado personal.

Su uso no conlleva riesgos, no son peligrosos. Sucede que al limpiar la suciedad, también eliminan el aceite natural del cuero cabelludo, por eso personas con cuero cabelludo sensible pueden sufrir irritación y picor.

Utilizar un champú sin sulfatos puede ser una alternativa en algunos casos, pero no en todos. En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de los mejores champús anticaspa, hoy hablamos de los champús sin sulfatos.

¿Qué son los sulfatos?

Se trata de agentes limpiadores o tensoactivos, se encuentran habitualmente en productos de limpieza para piel y cabello además de limpiadores domésticos. Geles, pasta de dientes, limpiadores faciales y champús.

Tiene una capacidad interesante, son capaces de atraer el agua y el aceite. Gracias a eso pueden lavar de forma eficiente la suciedad y grasa del cabello, al enjuagarse estos desechos se disuelven en agua y se van por el desagüe.

Los sulfatos más comunes presentes en productos de cuidado personal son:

El lauril sulfato de sodio (SLS) y el lauril éter sulfato de sodio (SLES). Estos componentes se agregan a los productos para crear espuma o burbujas y su principal objetivo es eliminar la suciedad.

El uso de sulfatos se desarrolló en la década de 1930 y se incorporó a la industria de productos para el cuidado personal a partir de 1950.

La cara ‘B’ de la eficacia limpiadora de los sulfatos, es que pueden causar irritación en piel y los ojos. El Lauril sulfato de sodio (SLES) reseca la piel, y algunas personas describen que su piel es más propensa a padecer acné. Sin embargo el uso de los sulfatos en la cara presentan menos problemas que sobre el cabello.

Su eficacia como agentes limpiadores puede provocar la pérdida de aceites naturales, provocando pelo sin brillo, áspero y quebradizo. Además también provoca irritación del cuero cabelludo.

También se ha dicho, que el uso de champús con sulfato en pelos teñidos no es lo mejor, que debido a su poder detergente pueden con el uso continuado ‘arrastrar’ el color del tinte.

¿Qué tipos de cabellos se benefician del uso de un champú sin sulfatos?

Los champús sin sulfatos, al ser más suaves y contener menos detergentes, presentan beneficios para pero algunos tipos de cabellos:

Pelos rizados estropeados y con tendencia al encrespamiento

Este tipo de cabellos es propenso a la deshidratación, usar un champú con sulfato puede potenciar esta falta de hidratación. Productos con menos jabón, (que no atrape los aceites naturales), junto con acondicionadores y mascarillas ayudará a mantener la hidratación y disminuye la tendencia al encrespamiento.

Pelos teñidos

Hace años cualquier champú para pelo teñido tenía sulfatos, sin embargo cada vez más las marcas presentan productos sin sulfatos para la limpieza de cabellos teñidos.

¿Qué ha cambiado? Un champú con sulfato no te quita el color ‘de repente’, pero su poder limpiador es mayor. Pueden resecar fácilmente el pelo, y con un uso continuado, (dependiendo del tipo de cabello), pueden disminuir la eficacia del tinte.

Cabellos secos y quebradizos

Si tu pelo es seco y frágil, un champú sin sulfatos lava con suavidad, y no neutraliza los aceites naturales del cabello. Personas con un el cuero cabelludo sensible, con descamación y picor, también te beneficia el uso de un champú sin sulfatos.

Champús sin sulfatos más vendidos en Amazon

OGX Champú sin Sulfatos ni Parabenos para el Crecimiento del Pelo, Biotina y Colágeno, 385 ml

Ayuda a engrosar y texturizar cualquier tipo de cabello con solo una aplicación. Esta potente fórmula ayuda a dar volumen incluso al cabello más fino para una apariencia abundante y con cuerpo.

Con más de 6000 valoraciones en Amazon, este champú es perfecto además para usar en cabello teñido.

L’Oreal Paris Elvive Low Shampoo Champú, para cabello teñido – 400 ml

Una novedosa crema de lavado cuidadosa con el cabello.

Si tienes el pelo dañado, rizado con tendencia a encresparse o teñido, notarás que su textura es mucho más áspera, quebradiza y difícil de desenredar…; es decir, te darás cuenta de que el uso del champú no es suficiente.

Low Shampoo tiene la capacidad de optimizar el estado de tu melena con un nuevo concepto que combina tres beneficios en un gesto revolucionario.

¿Su secreto? Su fórmula no hace espuma y contiene un extra de nutrición que lava delicadamente, desenreda y nutre en profundidad. Y todo esto gracias a un solo producto multiacción:

Champú: su fórmula lava delicadamente y disuelve las impurezas con total suavidad.

con total suavidad. Acondicionador: su textura en crema transforma el cabello con el máximo cuidado, dejándolo perfectamente desenredado y disciplinado.

con el máximo cuidado, dejándolo perfectamente desenredado y disciplinado. Acabado mágico: suaviza y nutre tu pelo para disfrutar un acabado brillante, bonito y sin encrespamiento.

Elvive Low Shampoo Color-Vive para cabello teñido y sensibilizado: los cabellos teñidos y sensibilizados suelen ser muy frágiles y porosos.

Las coloraciones frecuentes, los rayos UV, el agua o la fricción al lavarlos pueden debilitarlos aún más. Low Shampoo Color-Vive protege el color y realza el brillo de tu cabello, nutriéndolo intensamente.

Kérastase, Champú sin sulfatos – 250 ml

Bain Fluidiste un champú sin sulfatos concebido para dar disciplina y controlar el encrespamiento. Limpia el pelo de forma delicada.

Disciplina cabellos rebeldes

Favorece el movimiento natural del cabello.

Cabello con aspecto más brillante

NYK1 Champú Sin Sulfatos Y Acondicionador – Champú Sin Sulfatos Ni Parabenos ni Siliconas (500ml x2) Post Keratina Alisado Brasileño

El champú sin sal y sin sulfatos y el acondicionador sin sal y sin sulfatos se pueden usar en todo los tipos de cabello y funcionan esencialmente para proteger la queratina del cabello y los tratamientos de color.

PERFECTO PARA

TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO CON QUERATINA BRASILEÑA: champús y acondicionadores más duros eliminan el tratamiento de su cabello debido al contenido de sal o sulfato que se usa como ingredientes activos.

TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO CON COLOR:

Los ingredientes activos como la sal en la mayoría de las marcas comerciales comenzarán a desvanecer el color desde el primer día de lavado del cabello después del tratamiento.

EXTENSIONES DE CABELLO

Se aplican al cabello natural mediante un proceso que recubre las extensiones. Los acondicionadores de cabello regulares son duros y atacan el recubrimiento, pudiendo afectar a la duración de las extensiones.

Válquer Profesional Champú Total Repair Zero % sin sal, sin sulfatos, sin parabenos y sin Siliconas. Cabellos dañados y secos – 1000 ml

Champú zero% para cabellos dañados y secos formulado con caviar verde y cápsulas de algodón

Una exigente selección de caviar verde , junto con cápsulas de algodón son los ingredientes principales de este champú Total Repair, en una fórmula delicada y exclusiva para reavivar la salud del cabello.

, junto con son los ingredientes principales de este champú Total Repair, en una fórmula delicada y exclusiva para reavivar la salud del cabello. El champú de Válquer no contiene sulfatos, ni sal, parabenos, siliconas, colorantes ó MIT. Pero sí que tiene otros numerosos ingredientes que son beneficiosos para el cabello como el Pantenol

La Vitamina E, los Oligosacáridos y la Phytokeratina, esta última un extracto compuesto por aminoácidos libres de origen vegetal (maíz, trigo y soja), cuya proporción es similar a los aminoácidos de la keratina humana.Y cuyos beneficios para el cabello son enormes porque lo mantienen húmedo y flexible y le aportan brillo y vitalidad.

Orofluido Original Champú Libre de Sulfatos Todo Tipo de Cabello

Champú hidratante y nutritivo, libre de sulfatos y parabenos , que limpia suavemente respetando la coloración, y aportando un extra de suavidad y brillo al cabello.

, que limpia suavemente respetando la coloración, y aportando un extra de suavidad y brillo al cabello. Formulado con aceite de argán, lino y, cípero, proporcionan al cabello la fuerza, brillo, resistencia, y suavidad necesarias.

