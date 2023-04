Hair Perfector Nº 3 de Olaplex, African Pride Moisture Miracle o Moroccanoil hidratación intensa son tres de las mejores mascarillas para el pelo 2023.

Datos recopilados de análisis de webs como bestproducts.com, the strategic.com, o de los productos mejor valorados por clientes de Amazon.

Restauran el brillo, la hidratación y suavidad del cabello dañado por tintes o el uso intensivo de planchas para el pelo. Los precios parten desde, en Periodista Digital te contamos más detalles.

Productos pensados para hidratar y dar brillo a cabellos muy dañados, por el uso de tintes y planchas. ¡Puedes encontrar mascarillas desde los 10 €! En Periodista Digital te contamos más sobre mascarillas para ‘reparar’ el pelo.

5 signos para saber si tu pelo está dañado

A veces es evidente que tenemos el pelo fatal, pero otras no tanto. Te contamos claves a tener en cuenta que indican tu pelo necesita cuidados extra:

Puntas abiertas

Es uno de los más frecuentes, el extremo final del cabello se abre y se divide, esta parte es sensible al calor, un exceso de plancha o rizadores, falta de hidratación sin cuidar el cabello con productos que lo hidraten puede ser el problema.

Los expertos en peluquería recomiendan sanear las puntas al menos tres veces al año. Si además cuidas el pelo con productos como los que verás en este artículo, seguro tus puntas estarán mucho mejor a partir de ahora.

Falta de elasticidad

No logras que los peinados te duren, aparentemente tu pelo está bien, pero si te haces ondas o rizos o lo alisas el marcado no dura. El cabello sano tiene un alto nivel de elasticidad, esto le da textura, volumen y hace que los peinados duren, esto es un síntoma de vitalidad. Si no te dura ningún peinado, seguramente necesitas un extra de hidratación.

Muy poroso

El pelo parece una esponja y absorbe mucha humedad, te cuesta mucho secarlo. Los cabellos dañados son más porosos que los sanos. Productos como los tintes o permanentes alteran el equilibrio capilar, exceso de calor. En el cabello poroso, el tinte puede fijarse antes pero también con los lavados se pierde intensidad en el color.

Seco y quebradizo

Un cabello sano debe estar flexible y suave, nada de reseco. ¿Usas secador o plancha de forma habitual? Si la respuesta es sí, hay que tratar el cabello con protección extra.

A diario una gotita (una) de aceite reparador, cada semana acondicionador después del lavado y además mascarilla para nutrir.

Consejo, si tu cabello está bastante dañado, no la dejes reposar cinco minutos, ‘y-ya-está’. Aplica en el cabello, cubre el pelo y deja actuar al menos 30 minutos, si es posible. Luego enjuaga con agua tibia, nada de agua caliente (y si puede ser fría mejor) ¡notarás la diferencia!

Encrespamiento

El cabello está compuesto por tres capas, la externa o cutícula es como un tejado con muchas ‘tejas o escamas’, cuando el cabello está hidratado y suave estas ‘tejas o escamas’ están alineadas y lisas.

Cuando el pelo tiene falta de hidratación, abusamos de la plancha o el secador, estas escamas se levantan y surge el encrespamiento. Una adecuada hidratación del pelo ayudará a evitar este encrespamiento. Además de usar en pequeña cantidad y a diario productos como el serum reparador.

Mejores mascarillas para el pelo 2023

Con precios desde 10 euros productos de alta tecnología capilar, tu cabello notará el cambio, las ventajas que aportan te permitirá lucir melena todo el año.

Moroccanoil Mascarilla Hidratante Intensa

Esta mascarilla triunfa en Amazon, donde más de 8.000 personas la valoran, positivamente. Un 71% con cinco estrellas, y un 15% con 4 estrellas. Es decir un 86% de los clientes la valoran bien o muy bien. Una recomendación a tener en cuenta.

Un tratamiento de cinco minutos que deja el pelo hidratado y sedoso.

Se trata de un producto indicado para pelo medio o grueso. Formulada con aceite de argán antioxidante e ingredientes nutritivos, esta mascarilla hidrata y acondiciona a la vez que mejora muy notablemente la textura, elasticidad, brillo y manejabilidad del cabello.

elasticidad, brillo y manejabilidad del cabello. Para cabello fino y seco tienes otra mascarilla hidratante pero con textura ultraligera.

African Pride Moisture Miracle Crema Sin Enjuague Con Aceite De Coco Y Baobab – 15 Oz

Esta crema acondicionadora sin enjuague de penetración profunda utiliza una mezcla nutritiva de aceite de coco y aceite de baobab para impartir una humedad duradera mientras ayuda a proteger contra la rotura. Dejando bucles y rizos manejables, hidratados y fuertes.

Cómo se usa

Aplique una cantidad generosa en las manos, frote, alise el producto en el cabello seco o húmedo desde la raíz hasta las puntas. No enjuague. Estilo como se desee. Úselo como un humectante diario o en capas con productos para peinar.

L’Oréal Professionnel | Mascarilla Tratamiento reconstructor para pelo seco y dañado, Absolut Repair, SERIE EXPERT, 250ml

¿Tienes las puntas abiertas y nada te funciona? Prueba esta mascarilla una vez a la semana durante un mes, y verás el cambio. Está pensada para pelo muy dañado por el uso de tintes, permanentes o planchas.

El cambio no es instantáneo pero en un mes si lo vas a notar. Tiene ceramidas, AHA, y lípidos pensados para reconstruir la fibra capilar tan dañada. El olor a vainilla es un plus, absolutamente delicioso, es la marca que anuncia Paula Echevarría, funciona por un precio asequible.3

Regenerating Mask With Rare Prickly Pear Seed Oil 250 ml by Christophe Robin by Christophe Robin

Una mascarilla cremosa y nutritiva formulada para acondicionar el cabello seco y dañado

Descubre un milagro imprescindible.

La Mascarilla Regeneradora ayuda a rejuvenecer el cabello seco, dañado y tratado químicamente para que luzca saludable y restaurado con una apariencia suntuosa al instante. Concentrada en aceite de higo chumbo, un ingrediente activo raro y venerado, la fórmula funciona para mejorar la apariencia de las puntas abiertas para que el cabello se sienta más fuerte y sedoso al tacto con una luminosidad brillante visible.

Ingredientes principales:

El aceite de higo chumbo deja el cabello con una sensación de flexibilidad, mientras que las ceramidas biomiméticas suavizan el encrespamiento y las puntas abiertas para dejar el cabello con una sensación elegante y suave.

Un complejo de vitamina F trabaja para revitalizar la apariencia del cabello.

¿Para quién? Todo tipo de cabello, especialmente cabello seco o dañado.

Wella Fusion Repair Mask

La mascarilla más económica de todas y una de las mejor valoradas según la web bestproducts.com. Una combinación de aminoácidos y lípidos pensados para nutrir el pelo. Un lujo que deja el cabello hasta un 95% más suave, flexible y nutrido. Un tratamiento de salón que puedes hacer en casa.

Oribe Signature Moisture Masque 175ml – máscara hidratante

La fórmula cremosa de esta mascarilla se absorbe perfectamente en el cabello para una acción profunda y duradera desde la raíz hasta las puntas. Repara, suaviza y protege en solo unos minutos, para un cabello que se siente verdaderamente suntuoso. Modo de uso: tras el champú aplicar la mascarilla de medios a puntas y dejar actuar al menos 10 minutos. Luego retirar con agua tibia.

Pantene 3minutes reparación intensa

Otro producto que se convierte en un aliado de belleza para tener un pelo precioso. Total Repair, logra mejorar el pelo (no tanto como dice la publicidad de mejorar el daño de todo un año en un solo uso, pero desde luego el cambio se nota).

Cuando una marca tiene tanto éxito y lleva años innovando será por algo. Pantene tiene fama en todo el mundo por sus productos con una buena relación calidad precio.

Esta mascarilla logra minimizar el encrespamiento y la sequedad. Deja el pelo realmente suave, brillante con cuerpo. ¡Si lo pruebas te enamorará!

El aroma es muy agradable de usar todas las semanas, y notarás como tu pelo gana densidad y brillo.

Valquer Mascarilla Capilar Glacial Reparación Total – 300 ml.

Valquer es una empresa española con sede en Toledo, que apuesta por productos capilares innovadores con una gran relación calidad precio.

La empresa fabrica desde 1975, sus tintes son muy bien valorados por profesionales de la peluquería, presente en más de 40 países. Esta mascarilla, llama la atención por su formato, de fácil aplicación, (ideal para tenerla en la ducha sin que se derrame).

Su nombre ‘glacial’ es por el efecto frío que produce en el cabello. Se debe dejar 5 minutos. Efecto refrescante y además hidratación del cabello.

Con aceite de macadamia, con el uso al menos durante un mes verás un cambio en el brillo y cuerpo del cabello. ¡Apunta este producto en tu lista para probarlo!, de vez en cuando hay que cambiar de mascarilla y esta sale bien de precio.

Aveda Dry Remedy -150 ml

135 Opiniones Aveda 58548 - Mascarilla, 150 ml

Si tu pelo está seco, y sensible. La mascarilla de Aveda con aceite de ricino orgánico, aporta hidratación profunda. También contiene aceite de granada rico en antioxidantes, como la vitamina C. Esta vitamina estimula la producción de colágeno y combate los radicales libres que pueden dañar los folículos.

Otros ingredientes curiosos son el aceite de buriti orgánico que ayuda a reestructurar la fibra capilar.

Chi Mascarilla con Aceite de Argán – 237 ml