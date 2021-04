¿Funciona el alisado brasileño o de queratina?❓

Un kit de alisado brasileño, triunfa en Amazon desde hace varios años, ¡suele estar entre los tres artículos más vendidos en la categoría de belleza!

¿Funciona el alisado brasileño? ¿Es lo mismo que el tratamiento de queratina?, ¿se usa la plancha del pelo como una fase para aplicar estos tratamientos?



En Amazon al producto Kativa Keratina, de alisado brasileño le dan un 4.4 sobre 5, una nota alta que parece afirmar que si funciona. Las puntuaciones de usuarios reflejan un nivel alto de satisfacción.

En Periodista Digital hablamos sobre el alisado brasileño y el de queratina, que son, sus ventajas y productos más buscados.

Meghan Markle: antes y después de la queratina

Una imagen que lo dice todo, Meghan Markle es un ejemplo de que los tratamientos de queratina funcionan. Su lisa y brillante melena es fruto del alisado de queratina.

Megan tiene el pelo rizado con tendencia al encrespamiento, pero según cuenta su ex peluquera Theonie Kakoulli a la revista Elle, se somete regularmente a tratamientos de queratina para tener la melena más lisa.

¿En qué consiste el alisado brasileño o de queratina?

De forma común se habla de alisado de queratina o brasileño como si fueran sinónimos, no son exactamente lo mismo aunque se parecen. Incluso en muchos productos se usan los dos nombres.

Antes de optar por uno u otro tratamiento te contamos que se logra tanto con el alisado brasileño como con la queratina.

De forma resumida:

El tratamiento de queratina tiene unos resultados más intensos y duraderos que el alisado brasileño. Pero también es más difícil de aplicar en casa, (para una aplicación correcta es mejor ir a la peluquería).

Primero repasamos lo que tienen en común el alisado brasileño y el tratamiento de queratina (que suelen llamar keratina por influencia del inglés), y luego sus diferencias

Alisado brasileño – tratamiento de queratina→ semejanzas

Ambos tratamientos se usan para mejorar el encrespamiento o ‘frizz’ del cabello. Se logra un alisado del cabello pero natural, nada que ver con el liso ‘tabla’ del alisado japonés que estuvo de moda décadas atrás.

Ambos tratamientos crean una capa externa de queratina alrededor del cabello. Esta sustancia suaviza la cutícula y logra que el cabello se vea más liso y brillante. El de queratina es más intenso, quita más volumen y frizz y calma el rizo frente al alisado brasileño que tiene unos resultados más suaves.

Los resultados no son permanentes, aunque el tratamiento de queratina suele durar más, alrededor de 3 meses.

Tanto el tratamiento con queratina como el alisado brasileño, ayudan a combatir la humedad, crean más brillo y logran que el pelo sea más manejable. Se tarda menos en peinarlo, ¡adiós cabellos rebeldes!

Se tarda menos en peinarlo, ¡adiós cabellos rebeldes! Tanto si te haces un alisado brasileño como un tratamiento con queratina , debes evitar lavarte el pelo con menos frecuencia. Se aconseja que incluso te laves el cabello una vez a la semana como mucho, y uses champús sin sulfatos para mantener más tiempo los resultados.

Para mejores resultados tanto en tratamientos de queratina como en alisado brasileño se recomienda acudir a un salón de peluquería, pero también se puede hacer en casa. El alisado brasileño es más fácil de aplicar, el tratamiento de queratina por su procedimiento requiere más tiempo.

Las diferencias

El procedimiento o forma de aplicación:

En el tratamiento de queratina, el pelo se lava con un champú específico, se seca con una toalla y luego con secador.

Debe estar seco por completo. Se aplica el tratamiento sección por sección del cabello. Se distribuye uniformemente.

Se deja reposar durante unos 30 minutos, se vuelve a secar y se pasa la plancha a unos 220º .

. El tratamiento en salón dura sobre las dos horas. Hay que esperar al menos 3 días antes de lavarte el pelo en casa. Se debe evitar sudar, peinar el cabello hacia atrás, o cualquier otro peinado que pueda doblar el pelo.

En el alisado brasileño, el cabello se lava con un champú y se seca ligeramente, permitiendo qiue quede un poco de humeda d. Se aplica el tratamiento por secciones de cabello, repartiendo de forma uniforme. Luego el cabello se seca y se alisa con la plancha a unos 220º.

repartiendo de forma uniforme. Luego el cabello se seca y se alisa con la plancha a unos 220º. El tratamiento de la foto inferior es de Salerm, elimina el encrespamiento y proporciona suavidad y brillo.

El cabello se enjuaga a fondo para eliminar el producto y se aplica una mascarilla acondicionadora, se seca el pelo de nuevo para lograr el resultado final.

Los resultados son visibles al salir de la peluquería o si lo haces en casa, nada más terminar. Puedes peinar el cabello libremente, no tiene las restricciones que se imponen en los tratamientos de queratina.

El producto de la foto inferior es Kativa Keratina pero es alisado brasileño (lleva queratina pero es menos intenso que un tratamiento de queratina), uno de los más vendidos en Amazon.

El resultado

Tras un tratamiento con con queratina el cabello gana en suavidad está más liso y sin encrespamiento durante al menos 3 meses. Al ser la queratina un ingrediente natural del pelo, también ayuda a que esté más fuerte. Los cabellos decolorados o con varios cambios de tinte, ganan al hacerse tratamientos con queratina.

Después de un tratamiento de alisado brasileño, notaremos el pelo libre de encrespamiento, pero el resultado es más ligero en comparación con un tratamiento de queratina.

Queda liso pero depende de tu tipo de pelo natural. Si es ligeramente ondulado, lo notarás más liso, si es rizado no lo ‘alisa’, en todo caso suelta el rizo un poco pero no lo dejará liso. Lo que sí verás es que los rizo no tienen encrespamiento y están más sueltos y fáciles de manejar.

¿Cómo escoger entre un tratamiento de queratina o un alisado brasileño?

Un tratamiento de queratina logrará que un cabello rizado se vea más liso, sin encrespamiento, es la mejor opción si tu pelo es rizado y tienes demasiado volumen.

No se recomienda un tratamiento de queratina si tu cabello ya es liso y fino, ya que tiende a reducir el volumen.

K-Cheratina Nutritive – Tratamiento Profesional de Queratina para Cabellos Secos

Tratamiento de a marca italiana Capello Point, formulado con queratina para regenerar la estructura capilar. Enriquecido con ácido hialurónico que tiene una gran capacidad de retener el agua dentro de la fibra capilar.

El kit incluye 4 productos: champú, mascarilla, bifásica y spray de aceite.

K-REGENERATIVE Tratamiento intensivo antiencrespamiento KIT Monouso con Keratina y Carbocisteína MOI HairCare

Elimina el encrespamiento dejando un cabello liso, suave y brillante y no modifica la estructura de la fibra capilar. Apto para cabellos coloreados. En el tratamiento es necesario el uso de plancha.

¿Qué es K-REGENERATIVE? Es un tratamiento capilar a base de Carbocisteina y Keratina que permite un cambio temporal en la estructura del cabello. Proporciona los siguientes resultados: Control del volumen y reducción del encrespado, pelo liso y fácil de peinar, brillo y aspecto natural.

¿Qué ventajas ofrece K-REGENERATIVE respecto a otros tratamientos de alisado?

Es un tratamiento aplicable en cualquier tipo de cabello, totalmente seguro y no irritante para los ojos.

Aporta un efecto alisado natural, no de sensación de pelo sin vida o tipo tabla como el alisado japonés.

Es totalmente compatible con cualquier tratamiento anterior de alisado, coloración, d esrizado o cualquier otra acción química.

Ya no será necesario el empleo de planchas cada mañana para alisar el cabello. Basta con lavar el cabello y secarlo con secador. Ganará más de media hora cada mañana.

El tratamiento dura entre seis semanas y tres meses dependiendo del tipo de cabello.

It’s a 10 Miracle Leave-In Plus Keratin 4oz (Pack of 2) by It’s A 10

Producto de culto para usar tras hacerse la queratina.

Mantenimiento de tratamientos de fortalecimiento de la queratina

Recomendado para uso diario.

Crea un cabello liso como un espejo o rizos suaves y sin frizz con la queratina 10 Miracle sin aclarado más

Enriquecido con el poder de la queratina para un cabello suave, liso y fuerte

Úsalo recién salido de la ducha como desenredante.

Ofrece protección contra el peinado con calor

Fórmula ligera y fragante

Reconstruye el cabello seco y dañado

Botella de 4 oz de It’s a 10 acondicionador sin enjuague con queratina

Alisado brasileño

Si tu objetivo es mantener volumen y movimiento, pero sin encrespamiento y que tu pelo sea más manejable. Lo ideal es el alisado brasileño, funciona bien con cabellos de finos, ondulados.

Be Natural Kit de Alisado Brasileño con Keratina, Verde

Kit de alisado sin formol, reduce el volumen del encrespamiento. Con ácido hialurónico que ayuda a recuperar la hidratación del cabello.

Resultados según la marca hasta 12 semanas.

Novex Queratina Brasileña, Mascarilla Capilar 1 kg

Repone la humedad mientras limpia el cabello.

Fortalece la cutícula del cabello.

Alisa el cabello controlando el frizz excesivo.

Reconstruye la fibra capilar.

