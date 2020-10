¿Conoces los beneficios y propiedades de la acerola? Es un arbusto nativo de América Central, produce frutas parecidas a las cerezas con el más alto contenido en vitamina C del mundo. 100 g de acerola tienen 1.800 mg de vitamina C, esto es 38 veces más que los limones que aportan 50 mg por ración de 100 g.

La vitamina C es un potente antioxidante que refuerza las defensas naturales del cuerpo. En Periodista Digital te contamos más detalles sobre la acerola, beneficios y contraindicaciones.

Acerola principios activos de la acerola

La acerola, (Malpighia emarginata DC.). También conocida como cereza de las Indias Occidentales.

La acerola florece en climas cálidos, desde el sur de Texas, América Central, norte de América del Sur y el Caribe. El árbol florece de abril a noviembre, la fruta madura de 3-4 semanas tras la floración.

Aunque algunas variedades tienen sabor dulce, la mayoría son bastante ácidas.

Contenido nutricional por 100 g

Ácido ascórbico o vitamina C – 1800 mg

Calorías – 32 Kcal

Proteínas – 0,40 g

Grasa – 0.30 g

Fibra – 1.1 g

Vitamina B1 – 0.020 mg

Vitamina B2 –0.060 mg

Vitamina B3 – 0.400 mg

Vitamina B6 – 0.009 mg

Ácido fólico – 14 ug

Vitamina A – 38 ug

Carotenoides

Flavonoides

Compuestos fenólicos

Antocianinas

Acerola propiedades y contraindicaciones

Antioxidante

Gracias a su contenido en vitamina C, la acerola es un potente antioxidante. Los antioxidantes son moléculas que ayudan al sistema inmunológico. Cada día al respirar nos oxidamos, además otras condiciones como la polución, o el tabaco afectan a los radicales libres.

Los radicales libres son moléculas inestables que buscan robar un electrón a otra célula, cuando lo logran provocan otro radical libre y se genera una cadena, es el estrés oxidativo. Una condición que está relacionada con muchas enfermedades crónicas.

Aclara las manchas de la piel

La vitamina C ayuda a aclarar la hiperpigmentación. Muchas pieles sufren tras la exposición solar, la acerola gracias a los antioxidantes como la vitaminas A y C, es útil contra el fotoenvejecimiento.

Reduce el riesgo de enfermedad cardíaca

La presión alta, niveles elevados de colesterol o exceso de peso son factores de riesgo para la enfermedad cardíaca. La vitamina C puede ayudar a reducir estos factores de riesgo.

En un análisis de 9 estudios con 293,172 participantes combinados encontró que después de 10 años, las personas que tomaron al menos 700 mg de vitamina C al día tenían un riesgo 25% menor de enfermedad cardíaca que aquellas que no tomaron un suplemento de vitamina C.

Acerola: contraindicaciones y efectos secundarios

Usada de forma tópica en cremas o lociones, la acerola no suele presentar ningún riesgo.

La acerola es segura para la mayoría de los adultos tomada por vía oral en proporciones inferiores a 2000 mg de vitamina C al día. Si se sobrepasan los 2.000 mg de vitamina C diarios aumenta el riesgo de efectos secundarios graves como una diarrea severa.

No usar durante el embarazo y la lactancia, no existe suficiente información sobre las interacciones que pueda tener durante estas etapas.

Cálculos renales, tomada en grandes dosis, (más de 2000. mg diarios) la acerola puede aumentar el riesgo de desarrollar cálculos renales.

Alergia al látex: las personas con alergia al látex pueden tener reacciones a la acerola.

