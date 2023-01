Nest Learning Thermostat 3º generación, de Google o Ecobee SmartThermostat con control de voz son dos de los mejores termostatos wifi 2023. Su buena relación calidad precio es valorada en webs como Pcmag o entre los usuarios de Amazon.

Comodidad y ahorro en el consumo eléctrico son dos de las principales ventajas de estos termostatos inteligentes, pero no las únicas.

¿Qué rango de precios existe? Amplio, los precios parten desde 34 a 399 €. En Periodista Digital repasamos los mejores termostatos wifi 2023.

¿Qué ventajas tienen los termostatos wifi?

1- Proporcionan información útil

Tener un termostato inteligente es como tener un pequeño espía que te da información. Hay modelos como el Tado que se controlan con una aplicación móvil.

Ofrecen información sobre la frescura del aire de casa, y también la calidad del aire exterior. Detección de ventanas abiertas, (apagando la calefacción para evitar un gasto innecesario).

Geolocalización, es otra ventaja añadida, se puede automatizar la geolocalización, el termostato sabrá si la casa está vacía, y ahorrará en calefacción.

Marcas como Ecobee o Nest tienen termostatos que realizan un seguimiento del consumo de energía, y te lo muestran de forma sencilla. Una información útil para conocer lo que gastas.

2 – Ahorro de energía

Esta es la ventaja que nos lleva a casi todos a comprar uno de estos dispositivos. El objetivo de un termostato wifi es precisamente este: ayudarte a ahorrar en la factura de la calefacción y el aire acondicionado.

Al permitir que el termostato controle la temperatura, se logra un uso más eficiente de la energía.

El ahorro puede llegar a ser de hasta el 31%, (que si haces cuentas no está nada mal).

3 – Elimina el error humano

¿Alguna vez has dejado el aire acondicionado o la calefacción puesta y te has marchado? Un termostato no tiene estos ‘olvidos’. Aprende de tus horarios y preferencias y maneja de forma eficiente la temperatura de casa, sin descuidos.

4- Ajustar la temperatura a distancia

Gracias a las aplicaciones móviles, puedes controlar el termostato aunque estés lejos de casa. Puedes ajustar que al llegar a casa tu hogar esté a la temperatura ideal, el termostato controla la calefacción por ti.

5- Facilidad de uso

Estos dispositivos tienen diseños amigables, pensados para facilitar su uso. Si en el pasado tenías dificultades para programar un termostato, con los nuevos termostatos inteligentes wifi, esa historia, quedó atrás. Muchos termostatos wifi se conectan con Alexa o Google Assistant lo que facilita aún más la tarea.

6- Envío de alertas

Muchos modelos de termostatos wifi, te envían alertas por correo electrónico o notificaciones en caso de que la temperatura de casa sube o baje fuera de un rango predeterminado. Por ejemplo, si debido a un corte de luz el termostato ha estado desconectado un rato.

Mejores termostatos wifi 2023

Ecobee SmartThermostat con control de voz, color negro

Este termostato aprende y se adapta a su horario y brinda comodidad donde cuenta con SmartSensor incluido.

Ahorra hasta un 26 %* en costos anuales de energía

en costos anuales de energía SmartSensor incluido extiende la comodidad a sus habitaciones más importantes

Viene con Siri† y Alexa incorporados para control manos libres, a tu manera

Certificación ENERGY STAR®

Controla desde cualquier lugar con tu dispositivo iOS o Android

La detección de ocupación gestiona la temperatura automáticamente.

Ayuda a equilibrar la temperatura de tu hogar.

de tu hogar. Controle directamente desde la aplicación o su asistente doméstico inteligente.

Este termostato permite control remoto por móvil, portátil u ordenador. Funciona con Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, IFTTT para control de voz.

Pantalla LCD intuitiva y fácil de usar incluso en la oscuridad.

Datos técnicos:

Fuente de alimentación: 95 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 HZ

Carga actual: 3A (caldera de agua / caldera de gas)

Precisión: ± 0.5 ° C o ± 1 ° F

Establecer temp. Rango: 5-35

Temperatura de la pantalla Rango: 5 ~ 99 ℃

Temperatura de almacenamiento: -5 ~ 45 ℃

Material de la carcasa: PC + ABS (ignífugo)

Caja de instalación: 86 * 86mm Cuadrada o Caja Redonda Europea de 60mm

Clase de protección: IP 20

Nest Learning Thermostat 3rd gen. – Termostato inteligente (Acero inoxidable, Analógico, 53 x 53 mm, lithium-ion) Edición Francesa

Nest fue una de las primeras compañías en poner en marcha la moda del termostato inteligente en octubre del 2015. Ahora, con su Nest Learning termostato 3ª Generation. La compañía presenta un sistema avanzado, lleno de funciones.

La pantalla ahora es un 40% más grande y nítida.

Tiene siete sensores nuevos de temperatura para que sea más preciso

Tiene visión lejana (Farsight), con esta funcionalidad el termostato se encenderá cuando te vea venir desde un lado de la habitación.

El diseño es un poco más delgado, resulta más elegante para ponerlo en la pared.

Te informa de la temperatura actual, la que has programado, o el clima exterior.

Inalámbrica: wifi 802.11b/g/n 2.4 ghz, 5ghz, 802.15.4 2.4ghz, Bluetooth de baja energía.

Netatmo termostato wifi inteligente para caldera individual

Termostato programable con funcionamiento inteligente. Pantalla e-Paper. Cubo de plexiglás diseñado por Starck. Se puede personalizar en 1 de los 4 adhesivos de color disponibles. La temperatura se puede ajustar directamente en el Termostato.

Diseñado sólo para uso interior es compatible con la mayoría de los modelos de calderas (electricidad, gas, combustible, madera o bomba de calor).

Con sólo cinco preguntas sobre tus costumbres diaria s, diseña un programa de calefacción adaptado a tu ritmo de vida.

Compatible con Apple HomeKit, Alexa y el Asistente de Google. Controla fácilmente tu calefacción con la voz.

LEDLUX – Termostato digital programable para caldera de gas de pared, caja 503, calefacción por agua caliente, wifi, compatible con Amazon Alexa Echo, 3 A, 220 V, ref. LL0253

Termostato programable inteligente multifunción con wifi y aplicación Smart Life, modelo para caldera de gas de pared y calefacción con radiadores de agua caliente, 3 A, 220 V (también compatible con caja 503, pero no empotrable)

y aplicación Smart Life, modelo para caldera de gas de pared y calefacción con radiadores de agua caliente, 3 A, 220 V (también compatible con caja 503, pero no empotrable) Pantalla LCD con teclas, compatible con Amazon Alexa Echo y Google Home, carcasa de color blanco

Gestión de programas y visión del termostato remota a través de la aplicación

Se pueden configurar horarios y temperaturas diferentes para cada período (máx. 6) para maximizar la comodidad y el ahorro

En caso de corte del suministro eléctrico, se conservan los ajustes personalizados; para utilizar el control remoto online es necesario conectar el termostato a la red wifi

Honeywell T6 termostato wifi programable inteligente

Este termostato que se adapta a tu ritmo de vida y te ayuda a ahorrar energía y hacer un uso más eficiente de tu calefacción. Con

Con control de temperatura por localización (geofencing). Gracias a la aplicación Honeywell el dispositivo sabe si estás viajando o en casa. De esa manera ahorra energía , al desconectar la calefacción cuando la casa está vacía.

Programable, ajustable, personalizable. Puedes programar siete días y también hacer cambios sobre la marcha.

La función de optimización inteligente garantiza una mayor eficiencia de su calefacción y su temperatura de confort cuando sea necesario.

Bosch –Thermotechnology Connected BCC50 – WIFI, compatible con Alexa

Programa tu propio programa de calefacción y refrigeración o controla el BCC50 con los 5 botones táctiles retroiluminados,

Diseño elegante con botones táctiles intuitivos.

La aplicación le permite controlar de forma remota todas las configuraciones del termostato.

Conéctate a tu equipo HVAC desde cualquier lugar

Compatible con la mayoría de los sistemas HVAC

Mantén segura tu casa usando alertas de aplicaciones y función de encendido automático

tado° Termostato Inteligente Cableado, Kit de Inicio V3+, Control Inteligente de Calefacción, Fácil Instalación, Diseñado en Alemania, Compatible con Amazon Alexa, Siri y Asistente de Google

Termostato digital programable, con programación semanal, para controlar la calefacción por caldera de gas.

Funciona con 2 pilas AA de 1,5V, y se conecta a la caldera mediante cable de dos hilos (no incluido), soportando una carga de 3A. Se puede usar también para el control de cualquier válvula eléctrica o motorizada.

cable de dos hilos (no incluido), soportando una carga de 3A. Se puede usar también para el control de cualquier válvula eléctrica o motorizada. La programación permite tener la misma programación los 7 días de la semana, con 5 programaciones de encendido y apagado dentro del día; o programar en bloque 6 días, o los 5 días laborales.

