Guatemala lanza su ‘Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026–2036’

Guatemala lanzó oficialmente su Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026–2036 (PMTS), un instrumento estratégico que orientará el desarrollo del sector durante la próxima década bajo un enfoque participativo, competitivo y sostenible. El evento contó con la presencia del Presidente de la República, Bernardo Arévalo, como muestra del compromiso del Estado para fortalecer el turismo como motor social, económico y cultural del país.

Durante su intervención, el Director General del INGUAT, Harris Whitbeck, destacó que el Plan Maestro “marca un punto de inflexión para Guatemala”, al establecer una visión renovada del sector basada en la transparencia, la participación ciudadana y una gobernanza más sólida. Señaló además que por primera vez se llevó a cabo un amplio proceso de consulta nacional que involucró a más de 2,000 personas de los 22 departamentos del país, integrando aportes de comunidades, empresarios, autoridades ancestrales, academia, jóvenes y distintos actores de la cadena turística.

El PMTS 2026–2036 estructura su hoja de ruta en cuatro estrategias centrales: fortalecer la gobernanza turística; desarrollar una oferta sostenible y diversificada; consolidar la sostenibilidad como eje transversal; y posicionar a Guatemala competitivamente en los mercados internacionales. Cada línea estratégica incorpora acciones operativas, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación que garantizarán una implementación transparente y eficaz.

Durante el acto oficial, el Director Regional para las Américas de ONU Turismo, Gustavo Santos, destacó la relevancia de este paso para Guatemala y para la región: “Centroamérica está creciendo. Centroamérica se está poniendo de moda”.

Como organismo de integración regional, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) acompañó el lanzamiento del Plan Maestro en respaldo a las iniciativas estratégicas de sus países miembros, reafirmando la importancia de articular esfuerzos regionales hacia un turismo sostenible, competitivo y con mayor visibilidad internacional.

El nuevo Plan Maestro reconoce al turismo como un pilar del desarrollo nacional e incorpora una visión resiliente e inclusiva que busca diversificar experiencias, proteger el patrimonio cultural y natural, fortalecer destinos emergentes y consolidados, y mejorar la competitividad del país en los mercados globales.

Con esta presentación, Guatemala reafirma su compromiso de avanzar hacia un modelo turístico sostenible que genere oportunidades reales, impulse la inversión responsable y mejore la calidad de vida de las comunidades que forman parte de su riqueza cultural, natural y pluricultural.