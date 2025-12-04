La República de China (Taiwán) reafirma su liderazgo como socio estratégico del turismo sostenible en Centroamérica

En un ambiente de colaboración y visión estratégica, se celebró en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala el III Acto de Entrega de Desembolsos de los Proyectos de Cooperación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), apoyados por la República de China (Taiwán).

Durante la ceremonia, la mesa principal estuvo conformada por Ingrid Figueroa Santamaría, Directora Ejecutiva de la Secretaría General del SICA; Amalia Mai, Viceministra de Relaciones Exteriores de Belice; María Luisa Ramírez, Viceministra de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala; y Vivia Chang, Embajadora de la República de China (Taiwán) en Guatemala, quienes destacaron la importancia de la cooperación para impulsar el desarrollo sostenible del istmo.

El evento convocó a las instituciones ejecutoras del “Programa Intersectorial de Apoyo al Desarrollo de la MIPYME y Turismo Sostenible”, quienes presentaron los avances alcanzados y las acciones que marcarán el inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto.

Durante la jornada, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) y el Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) compartieron los resultados obtenidos en sus respectivos componentes del programa, subrayando el impacto directo en la dinamización económica, el fortalecimiento empresarial y la modernización del sector turístico regional.

En representación de CATA, el secretario general Boris Iraheta expuso los avances logrados en la promoción y posicionamiento de Centroamérica como un multidestino turístico competitivo y sostenible. Asimismo, presidió la firma del acta oficial que consolida el nuevo ciclo de cooperación entre las instituciones del SICA y la República de China (Taiwán), reafirmando el compromiso institucional con la proyección internacional del istmo.

El Programa Intersectorial, financiado por Taiwán y con una duración de dos años, ha permitido impulsar acciones clave como el fortalecimiento de la calidad turística, la implementación del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes, la consolidación de cadenas de valor para MIPYMES, el desarrollo de plataformas digitales y la ejecución de iniciativas que promueven la sostenibilidad, la inclusión y la innovación.

Con la renovación de este esfuerzo conjunto, CATA, SITCA y CENPROMYPE avanzan hacia una fase orientada a ampliar el alcance de los proyectos, potenciar la cooperación técnica y continuar generando oportunidades para el turismo, el emprendimiento y las comunidades locales de los países del SICA. La República de China (Taiwán) reafirma así su papel como socio estratégico para el desarrollo sostenible e integral de la región.