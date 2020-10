Madrid: Qué ver y hacer esta semana

A pesar del frio y de los confinamientos, entre otros correlatos surrealistas, nuestro planazo semanal es de los más variado e interesante. Aquí nuestros recomendados.

María Martínez Lara

Cine Doré

Macunaíma (1969)

El director logra una parodia aguda de la condición humana y su satirización, provocando risas espontáneas cuándo se detiene en los absurdos del racismo, la personalidad de los indios y el modo en que las distintas clases sociales se devoran entre sí. La película, inspirada en una famosa novela de Mario de Andrade, fundador del “Movimiento Literario Modernista” de los años 20, narra la historia y metamorfosis de Macunaíma, un héroe perezoso sin ningún carácter, que nace negro en el interior de Brasil. Emigra con sus hermanos hacia la gran ciudad a la búsqueda de un amuleto de la suerte, y en el camino se vuelve blanco. En la ciudad entablará una relación con una guerrillera urbana y un magnate capitalista.

Agua (2005)

La historia se desarrolla en 1938, en la India colonial, en pleno movimiento por la emancipación liderado por Mahatma Gandhi. Se celebra una boda que bien podría ser un entierro, casan a Chuyia, una niña de 8 años, con un moribundo que fallece esa misma noche. Su cuerpo es quemado en la orilla de un río sagrado y Chuyia se prepara para el destino que han escogido para ella. Le afeitarán la cabeza e ingresará en un ashram para viudas, donde deberá pasar el resto de su vida, convertida en un altar viviente consagrado a la memoria del fallecido. Perteneciente a la famosa trilogía de Mehta, es la última película tras “Fuego” (1996) y “Tierra” (1998).

What Time is It There? (2001)

Un comercial de relojes deambula por las calles de Taipei. Su padre acaba de fallecer, su madre está enferma y él se encuentra en una vida aburrida y deprimente. Casualmente, un día se encuentra con una chica que se dirige a Paris y quiere comprarle un reloj que le de la hora de las dos ciudades. Inmediatamente se establece una conexión muy fuerte entre ellos.

Cine Doré

Calle Santa Isabel, 3

MÚSICA

María Callas

Gracias a la tecnología 3D podemos disfrutar de María Callas en directo después de más de 40 años de su muerte. El Gran Teatro Bankia Príncipe Pío acoge del 2 de octubre al 6 de noviembre, este concierto en directo en el que la Orquesta Sinfónica de Bankia, compuesta por 20 músicos en directo, acompaña al holograma de la gran diva de la ópera en la interpretación de todas sus grandes canciones.

María Callas es considerada como la solista de ópera más eminente del siglo XX. Dotada de una voz capaz de representar los matices más complejos e insólitos, tras su temprana muerte su mito se agrandó.

Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Cuesta de San Vicente, 44.

Kike Ruiz

El cantante, compositor y músico Kike Ruiz vuelve con fuerza para continuar con su gira de presentación de La infinita suerte. Un trabajo compuesto por doce temas, el cual ha contado con la colaboración especial de Ramoncín.

Comenzó su camino musical junto a Jimmy y Gonzalo Ramos, con los que formó el grupo No Se Lo Digas a Mama. Con ellos publicó cuatro discos en tan solo solo cinco años, dando alrededor de 300 conciertos por toda España, compartiendo cartel, con grupos como El Canto del Loco, Hombres G o Pereza.

Tras la disolución de la banda, Kike viaja a Cuba y en La Habana graba su primer disco en solitario, que se publicó en 2012; poco más tarde, en 2015 edita su álbum Arriesgar con imposibles, continúa su carrera con Círculos, donde mostraba su evolución con temas muy personales de estilo pop rock, hasta ahora donde espera triunfar de nuevo con La infinita suerte con temas como Mírame o Amarte.

Moby Dick. Avenida de Brasil, 5.

EXPOSICIONES

Expresionismo alemán

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta del 27 de octubre al 14 de marzo de 2021, la muerta Expresionismo alemán en la colección del barón Thyssen-Bornemisza que reúne por primera vez en años, las obras del expresionismo alemán con el conjunto de pinturas expresionistas que quedó en manos de la familia Thyssen-Bornemisza.

Esta exposición altera la habitual distribución cronológica en las salas del expresionismo para poder ofrecer al público así una visión renovada articulada sobre res conceptos: el proceso de creación de las pinturas, su éxito de público y crítica y, por último, la relación del barón con sus marchantes y los proyectos expositivos que organizó para difundir su colección en el contexto internacional.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8.

Tras el corazón rojo, Madrid Gráfica 2020

Formando parte de la nueva edición del festival Madrid Gráfica 2020, la Imprenta Municipal alberga del 29 de octubre al 8 de diciembre una exposición que analiza los mejores 25 ejemplos recientes de Marca Ciudad del mundo, los cuales destacan por su solución conceptual y diseño.

La mayoría de estos proyectos están elaborados con lenguajes cercanos y emiten mensajes que se mantienen en la memoria. Uno de los más famosos es el logotipo de la ciudad de Nueva York, creado por Milton Glaser en 1977.

El evento que está comisariado por Manuel Estrada y David Gil, cuenta con las marcas de Ámsterdam (Amsterdam Marketing, 2005 / Eden Spiekerman + Studio Thonik, 2014), Berlín (Fuenfwerken, 2007), Bolonia (Matteo Bartoli / Michele Pastore, 2013), Burdeos (Intégral Ruedi Baur, 2015), Charleroi (Pam & Jenny, 2015), Delft (Studio Dumbar, 2009), Estocolmo (EssenInternational, 2014), Glasgow (Tangent Graphic, 2013), Helsinki (Werlig, 2017), Inner West y Sydney (For the People, 2019), Londres (Saffron Brand Consultants, 2011), Lyon, Melbourne (Landor, 2010), Montréal (lg2, 2015), Munich (Zeichen & Wunder, 2015), Oporto (Studio Eduardo Aires, 2014), Oslo (Creuna, 2019), París (Graphéine, 2016), Praga (Studio Najbrt, 2002), Québec (Cossette, 2018), Tokyo, Viena (Saffron Brands Consultants, 2019), Zürich (Studio Marcus Kraft / Atlas Studio, 2017) y Nueva York (Wells Rich Greene, 1977).

La Marca Ciudad es un símbolo que resume la personalidad de una localidad y asocia su imagen con una serie de valores relacionados a su modo de ser. Con la intención de atraer la mirada de la sociedad y posicionarse dentro del mercado como un lugar único y diferente del resto.