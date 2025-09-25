Coste y consideraciones para facturar una maleta en Ryanair en 2025

Viajar con Ryanair implica lidiar con un sistema de tarifas que puede resultar flexible e incluso algo confuso para quienes necesitan despachar equipaje. Aunque la aerolínea ofrece precios atractivos en los billetes, su política sobre maletas facturadas requiere atención para evitar sorpresas desagradables en el aeropuerto. El costo final por despachar una maleta se determina por diversos factores: el peso, el destino, la fecha del vuelo y cómo se realiza la gestión.

Tarifas por facturación de equipaje: ¿cuánto se paga realmente?

El coste de facturar una maleta con Ryanair varía principalmente según el peso, el trayecto, la época del año y si se gestiona online o en el aeropuerto. Por ejemplo, para una pieza estándar de 10 kilos, aquellos que añaden este servicio durante la compra online deben desembolsar entre 13 y 35 euros. Si optan por hacerlo en el aeropuerto, el precio aumenta significativamente: oscila entre 25 y 40 euros por la misma pieza. Esta diferencia se amplía si se selecciona una maleta más pesada.

Para las maletas que pesan hasta 20 kilos, las tarifas online oscilan entre 20 y 65 euros, mientras que si se abona directamente en mostrador puede llegar a costar entre 50 y 65 euros. Aquellos que necesiten más capacidad pueden facturar piezas de hasta 23 kilos, aunque esta opción no es tan común y suele estar reservada para rutas específicas o necesidades especiales. El límite máximo permitido por pieza es de 32 kilos, con un suplemento adicional por cada kilo que supere ese peso.

Tabla resumen de tarifas orientativas (2025)

Tipo de maleta Precio online Precio aeropuerto Peso máximo permitido Maleta 10 kg 13-35 € 25-40 € 10 kg Maleta 20 kg 20-65 € 50-65 € 20 kg Maleta adicional (23kg) 20-65 € 50-65 € 23 kg

En todos los casos, las dimensiones máximas no deben exceder los 80 x 120 x 120 centímetros, aunque es poco frecuente que las maletas estándar alcancen esos límites.

Factores que afectan al precio

El importe a pagar por facturar equipaje no es estático; está condicionado por:

Trayecto (nacional o internacional)

Temporada (los precios son más altos en época de alta demanda)

Destino final

Momento de compra (durante la reserva online, después o directamente en el aeropuerto)

Tipo de pasajero (frecuente o ocasional)

Ryanair aplica una política dinámica similar a la de sus billetes: cuanto antes reserves tu maleta y más flexible seas con las fechas y destinos elegidos, será más sencillo hallar tarifas económicas.

Exceso de peso y recargos

Si superas el límite contratado, te enfrentarás a un recargo considerable: cada kilo extra puede costar hasta 13 euros adicionales. Este sobrecoste se paga directamente en el aeropuerto y podría encarecer notablemente tu viaje si no has planificado bien. Además, si la maleta excede tanto el peso como las dimensiones permitidas, existe la posibilidad de que sea rechazada o desviada a carga especial.

La aerolínea también cuenta con tarifas específicas para equipaje no convencional (como bicicletas, instrumentos musicales, material deportivo o artículos para bebés), con suplementos que rondan los 45 euros, aunque estos pueden variar según ruta y temporada.

Equipaje permitido sin coste adicional

Todos los pasajeros tienen derecho a llevar gratuitamente una bolsa pequeña (como un bolso o mochila) que quepa debajo del asiento delantero (40 x 20 x 30 cm). Para llevar una segunda pieza como equipaje de mano clásico (maleta pequeña), es necesario contratar embarque prioritario. De lo contrario, cualquier bulto adicional deberá ir a bodega previo pago.

Consejos prácticos para ahorrar

Reserva tu equipaje junto al billete: los precios son mucho más bajos si lo haces así.

Lleva solo lo esencial: reducir peso evita recargos innecesarios.

Consulta las dimensiones oficiales antes de adquirir una nueva maleta.

Ten presente que rutas largas o destinos turísticos suelen implicar precios más altos.

Comparativa rápida con otras aerolíneas low cost

Aerolínea Facturación online (20 kg) Facturación aeropuerto (20 kg) Ryanair 20–65 € 50–65 € Vueling 14–96 € Hasta 160 € easyJet Desde 8,99 € Variable

Los precios reflejan que Ryanair sigue siendo competitiva; sin embargo, la diferencia entre gestionar todo online o esperar al último momento es notable.

Preguntas frecuentes

¿Se puede facturar más de una maleta?

Sí, se permiten hasta tres piezas por pasajero en la misma reserva.

Podrás contratarlo posteriormente online (más caro) o directamente en el aeropuerto (considerablemente más caro).

Solo se permite llevar una bolsa pequeña debajo del asiento; cualquier otra cosa implica un suplemento.

Viajar ligero y planificar con antelación son claves fundamentales para evitar disgustos o gastos inesperados antes de emprender tu próximo vuelo.