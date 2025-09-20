CATA y SITCA sellan alianza para elevar la competitividad del turismo regional

Centroamérica apuesta por la sostenibilidad turística

El acuerdo impulsa la certificación SICCS, que apoyará a micro, pequeñas y medianas empresas a cumplir estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.

Boris Iraheta PD.
Archivado en: Viajes

Miami.

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de fortalecer la competitividad de la industria turística regional mediante acciones estratégicas en beneficio de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El acuerdo contempla la promoción del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS), un modelo de certificación orientado a micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico, incluyendo alojamientos, restaurantes, tour operadoras, transporte y renta de vehículos. Con esta herramienta, los empresarios podrán planificar, ejecutar y controlar sus servicios bajo estándares internacionales, lo que permitirá consolidar una oferta turística más sostenible, diferenciada y competitiva en los mercados globales.

El memorándum fue suscrito por el secretario general de CATA, Boris Iraheta, y la secretaria ejecutiva de SITCA, Ing. Ligia Miranda Ponce. Ambas instituciones se comprometieron a promover iniciativas conjuntas que resalten los avances regionales en materia de sostenibilidad y calidad, potenciando las fortalezas de la cadena empresarial turística.

Con esta alianza, Centroamérica reafirma su compromiso de presentarse al mundo como un destino sostenible, innovador y de alta calidad.

