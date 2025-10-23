New York City: Lo nuevo y lo que está por venir

Nueva York City, conocida como “La Gran Manzana”, es un destino imprescindible para viajeros de todo el mundo. Su energía vibrante y diversidad cultural ofrecen una experiencia única que combina historia, arte, gastronomía y entretenimiento. Visitar Times Square, con sus impresionantes luces y teatros de Broadway, es vivir el corazón palpitante de la ciudad. Para los amantes del arte, el Museo Metropolitano de Arte y el MoMA presentan colecciones inigualables que muestran desde clásicos hasta arte contemporáneo.

Central Park, un oasis verde en medio del concreto, invita a paseos, picnics y actividades al aire libre. La Estatua de la Libertad y Ellis Island simbolizan la historia de la inmigración y los sueños americanos, imperdibles para quienes valoran el patrimonio histórico. La gastronomía es otro gran atractivo: desde food trucks que ofrecen platos internacionales, hasta restaurantes de alta cocina con chefs reconocidos mundialmente.

Nueva York también es cuna de la moda, con tiendas en la Quinta Avenida y barrios como SoHo que marcan tendencias globales. Además, su dinámica vida nocturna, con bares y clubes para todos los gustos, asegura diversión a cualquier hora. Visitar Nueva York City es sumergirse en una ciudad que no duerme, llena de posibilidades y experiencias inolvidables en cada esquina.

HOTELES

NYC Hotel WeekSM | Manhattan | Enero/Febrero 2026

El programa exclusivo de New York City Tourism + Conventions ofrece un 25% de descuento en las tarifas de habitaciones estándar en los hoteles participantes a partir del 2 de enero hasta el 12 de febrero.

Waldorf Astoria New York | Midtown Manhattan | Julio 2025

Después de una restauración completa, el famoso hotel reabrió sus espacios públicos y de eventos históricos, incluido un gran salón de baile inspirado en la ópera de 43,000 pies cuadrados, junto con residencias privadas y 375 amplias habitaciones y suites, dirigidas por los arquitectos Skidmore, Owings & Merrill y el renombrado diseñador de interiores Pierre-Yves Rochon. Los huéspedes del hotel pueden disfrutar del Guerlain Wellness Railroading, un santuario de relajación para lugareños, residentes y huéspedes por igual. Los huéspedes también pueden disfrutar de un gimnasio de última generación y ofertas culinarias del aclamado chef Michael Anthony y el renombrado mixólogo Jeff Bell, incluido el icónico Peacock Alley.

Faena New York | Midtown Manhattan | Septiembre 2025

La propiedad de 120 habitaciones tiene vista a una sección de High Line y ofrece comodidades como un spa Tierra Santa Healing House, programación de vida nocturna y un restaurante del chef argentino Francis Mallmann.

Westin Flushing LaGuardia Airport | Flushing, Queens | Septiembre 2025

La propiedad más nueva de Westin en Nueva York permite a los huéspedes un fácil acceso al galardonado aeropuerto LaGuardia, así como a atracciones cercanas como Citi Field y Flushing Meadows Corona Park. El hotel de 246 habitaciones tiene 6,000 pies cuadrados de espacio para reuniones y también incluye comodidades de primer nivel y cenas de clase mundial en su restaurante de fusión japonesa, bar de sushi y salón.

W New York – Union Square | Union Square, Manhattan | Septiembre 2025

Después de dos años de renovaciones, el hotel Park Avenue South realizó una renovación de $ 100 millones actualizando su icónica gran escalera y agregó el único bar en la azotea de Union Square. El nuevo espacio también ofrecerá 2,587 pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos, fomentando la conexión y la creatividad. Los huéspedes también pueden disfrutar de una comida en Seahorse, una brasserie de John McDonald de Lure Fishbar, donde los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de ofertas de mariscos que incluyen atún crudo, tostadas de langosta y más.

The George at Columbia, Tapestry Collection by Hilton | Harlem, Manhattan | Octubre 2025

Este nuevo hotel cuenta con 139 habitaciones que ofrecen un refugio tranquilo, con texturas naturales y vistas de las calles de la ciudad desde el piso hasta el techo, una extensa terraza de la piscina y un patio urbano. Los huéspedes pueden disfrutar de un salón con terraza, un bar en el vestíbulo, un gimnasio y un espacio flexible para reuniones. Dos conceptos de restaurantes de servicio completo están programados para abrir en la primavera de 2026, así como la piscina climatizada al aire libre programada para abrir en el verano de 2026.

Hilton Garden Inn Flushing LaGuardia | Flushing, Queens | Diciembre 2025

A solo una milla de Long Island Rail Road y del metro de Nueva York, este hotel de 208 habitaciones le proporcionará fácil acceso a Manhattan y al aeropuerto LaGuardia. Disfrute del restaurante y bar del hotel y explore la cercana «Little China» y el Flushing Meadows Corona Park, hogar del icónico Unisphere y Queens Museum.

voco Times Square – Broadway | Midtown Manhattan | Diciembre 2025

Ubicado en el distrito de los teatros, este exclusivo hotel IHG de 419 habitaciones incluirá una cafetería en el vestíbulo, un restaurante de servicio completo, un bar en la azotea con vistas a Times Square y servicio a la habitación, además de suites de estilo familiar, habitaciones con literas y habitaciones con cama king.

Xadia Hotel | Midtown Manhattan | Finales de 2025

Visible a lo largo del horizonte de Bryant Park, este nuevo hotel de lujo de 42 pisos contará con vistas panorámicas de Nueva York en 173 habitaciones, un bar y restaurante en la azotea, una plaza y una sala de juegos.

The Rhyland Hotel | Flushing, Queens |2026

El único desarrollo ecológico de su tipo en Flushing, este hotel de 202 habitaciones destaca la sostenibilidad y las características respetuosas con el medio ambiente. Los huéspedes también pueden disfrutar de un patio interior, un bar en la azotea, un restaurante, un spa y un gimnasio.

Kimpton Era Midtown New York | Midtown Manhattan | Febrero 2026

Este hotel de 33 pisos debutará el próximo año en el Rockefeller Center, ofreciendo una vista panorámica de la icónica plaza de abajo. Con codiciadas vistas del horizonte de la ciudad, el hotel contará con 529 habitaciones, dos restaurantes de servicio completo, un salón en el vestíbulo y un bar en la azotea. Los huéspedes también pueden disfrutar de un gimnasio y dos espacios para reuniones y encuentros sociales.

The Livingston | Downtown Brooklyn | Febrero 2026

El primer Hyatt en Brooklyn debutará en febrero. Ubicado a lo largo de la histórica Livingston St. dentro del Distrito Cultural de Brooklyn, el Livingston tendrá 22 pisos con más de 100 habitaciones y a solo unos pasos del Barclays Center.

ARTE Y CULTURA

Expansiones y aperturas

The Frick Collection | Upper East Side, Manhattan | 17 de abril de 2025

La Colección Frick ha reabierto en su histórica mansión de la Quinta Avenida luego de una renovación de varios años. Los huéspedes pueden explorar las galerías de la Edad Dorada bellamente restauradas, incluida, por primera vez, la residencia original en el segundo piso, junto con espacios de exhibición especiales y una colección permanente ampliada, todo mejorado por iluminación modernizada, instalaciones de conservación y accesibilidad mejorada. Los nuevos servicios públicos incluyen una cafetería con vistas al jardín de la calle 70, una tienda y el nuevo auditorio Stephen A. Schwarzman de 218 asientos.

The Laurie Beechman Theatre | Midtown Manhattan | Abril 2025

El histórico cabaret Laurie Beechman Theatre ha reabierto sus puertas tras una renovación realizada por el diseñador escénico y arquitecto David Rockwell, ganador del premio Tony.

The Michael C. Rockefeller Wing at The Metropolitan Museum of Art | Upper East Side, Manhattan | 31 de mayo de 2025

El ala Michael C. Rockefeller en The Met, hogar de arte africano, americano antiguo y oceánico, ha sido objeto de una renovación transformadora para reimaginar estas colecciones para el público moderno. Las actualizaciones incluyen espacios de galería mejorados, mayor luz natural y nuevas instalaciones que celebran las historias únicas, los movimientos culturales y el arte de estas tradiciones mundiales. Las galerías habían estado cerradas al público desde 2021.

Delacorte Theater | Central Park, Manhattan | julio 15, 2025

El revitalizado Public Theater ha reabierto con su producción de Twelfth Night, protagonizada por Lupita Nyong’o, Peter Dinklage, Jesse Tyler Ferguson y Sandra Oh. La gran inversión ha mejorado drásticamente el hogar de Free Shakespeare in the Park, abordando la infraestructura crítica, la accesibilidad y las necesidades teatrales.

Arte Museum New York | Chelsea, Manhattan | septiembre 1, 2025

Ahora abierto en Chelsea Piers, el Museo de Arte de Nueva York trae el aclamado arte inmersivo de la firma de diseño surcoreana d’strict a la ciudad. Con el tema Naturaleza eterna, el museo presenta 14 zonas multisensoriales de paisajes digitales, desde cascadas hasta «Nueva York es arte», todas ofreciendo una experiencia transformadora que involucra la vista, el sonido y el olfato.

Cherry Lane Theatre | West Village, Manhattan | septiembre 8, 2025

Después de una renovación de dos años, el histórico Cherry Lane Theatre, la casa Off-Broadway más antigua de Nueva York, reabrió oficialmente con una semana de actuaciones, proyecciones de películas y eventos especiales. Adquirido por el estudio cinematográfico A24 en 2022, el lugar está programado para albergar una combinación de teatro, cine y programación en vivo bajo su nueva propiedad.

The Jewish Museum | Upper East Side, Manhattan | Octubre 24, 2025

El Museo Judío está inaugurando galerías de colección reinventadas y un nuevo centro de aprendizaje en su actualización arquitectónica más significativa en más de 30 años. Con más de 200 obras, exhibiciones temáticas, una espectacular instalación de lámparas de Hanukkah y espacios educativos ampliados, la renovación profundiza la misión del museo de explorar la identidad judía y el intercambio cultural a través del arte.

Sotheby’s at The Breuer | Upper East Sode, Manhattan | Noviembre 8, 2025

Sotheby’s reabre el icónico edificio Breuer como su nueva sede mundial, debutando con una gran exposición de arte moderno y contemporáneo. Rediseñado por Herzog & de Meuron y PBDW Architects, el espacio revitalizado conserva el diseño brutalista del hito al tiempo que lo adapta para galería, subasta y uso público.

The Studio Museum in Harlem | Harlem, Manhattan | Noviembre 15, 2025

El Studio Museum en Harlem abrirá su nuevo hogar especialmente diseñado con amplios espacios públicos y de exhibición diseñados para servir a los artistas y la comunidad de Harlem. Para marcar la inauguración, el museo presentará una exhibición completa de las obras de arte de Tom Lloyd, junto con una instalación histórica de su colección permanente que abarca más de dos siglos de arte de artistas afrodescendientes.

New Museum | Nolita, Manhattan | Otoño 2025

El New Museum está experimentando una expansión de 60,000 pies cuadrados, la primera desde que abrió sus puertas en 2007. La adición de siete pisos duplicará los espacios de exhibición del museo y contará con una nueva plaza pública que albergará instalaciones de arte, actuaciones y reuniones. El museo reabrirá con un restaurante de cero residuos diseñado por OMA en 2025.

Ellis Island Museum | New York City | Mediados de 2026

El Museo de Ellis Island está experimentando una revitalización de $ 100 millones que incluye exhibiciones reinventadas, nuevos teatros e importantes actualizaciones tecnológicas. La construcción está en marcha en el Centro de Historia Familiar, que pasará a llamarse Centro de Descubrimiento de Registros y contará con un miniteatro, estaciones de descubrimiento interactivas, exhibiciones temporales y un 50% más de estaciones de investigación pública. Además de revitalizar el museo histórico, el proyecto ampliará el Centro de Descubrimiento de Registros, aumentando los registros de búsqueda en su base de datos de 65 millones a 154 millones.

The Point at Socrates Sculpture Park | Astoria, Queens | Otoño 2026

Inaugurado a tiempo para el 40 aniversario del Parque de Esculturas Sócrates, The Point transformará un acre en el extremo sur del parque en un nuevo espacio cívico que une la administración ecológica, el arte público y la pertenencia a la comunidad. Con encargos de artistas a largo plazo, programas educativos y una exposición de esculturas de Mark di Suvero, invitará a los visitantes a experimentar el arte, la tierra y la historia en relación entre sí.

The People’s Theatre: Centro Cultural Inmigrante | Inwood, Manhattan | 2026

Este centro cultural destacará a las comunidades de inmigrantes de la ciudad de Nueva York a través del teatro, la música, la danza y los eventos comunitarios. Una asociación con NYPL for the Performing Arts proporcionará programación durante toda la temporada relacionada con sus producciones.

National Urban League’s Urban Civil Rights Museum | Harlem, Manhattan | 2026

El museo, que se ubicará en la nueva sede de la Liga Urbana Nacional en Harlem, el Centro de Empoderamiento de la Liga Urbana, será el primero en el Norte dedicado al Movimiento por los Derechos Civiles de Estados Unidos y uno de los únicos museos en la nación en profundizar en el movimiento en el Norte.

The Hip Hop Museum | South Bronx | 2026

Ubicado justo al sur del Yankee Stadium, este espacio rendirá homenaje a la rica cultura e historia del sur del Bronx como el lugar de nacimiento del hip-hop (consulte Bronx Point en la sección Inversiones del vecindario a continuación.

Exposiciones culturales, festivales y actuaciones

Breaking the Mold: Brooklyn Museum at 200 at the Brooklyn Museum | Prospect Heights, Brooklyn | Del 28 de febrero de 2025 al 22 de febrero de 2026

Celebrando su 200 aniversario, el Museo de Brooklyn presenta Breaking the Mold, una exposición en tres capítulos que muestra su legado de narración imaginativa y conversaciones audaces. Con arte hecho en Brooklyn, la historia del museo y los regalos del bicentenario de artistas célebres, la exposición destaca la evolución de su colección mientras explora nuevas narrativas que reflejan un mundo dinámico y cambiante.

Bill Murphy: Waterfront Tales 1975–2025 at The Noble Maritime Collection | Randall Manor, Staten Island | Del 18 de julio de 2025 al 18 de enero de 2026

Bill Murphy: Waterfront Tales 1975-2025 abarca cinco décadas de exploraciones del artista nacido en Staten Island del puerto de Nueva York a través del grabado y el dibujo. Conocido por su afinidad con el siempre cambiante paseo marítimo de la ciudad, el trabajo de Murphy es paralelo al de John A. Noble en su preservación de la vida y la memoria marítimas. La exposición combina su arte con historias personales, ofreciendo tanto una retrospectiva como una crónica vívida de las cambiantes costas de Nueva York.

Four Seasons The Frick Collection de Flora Yukhnovich | Upper East Side, Manhattan | Del 3 de septiembre de 2025 al 9 de marzo de 2026

Flora Yukhnovich reimagina estilos históricos, desde el rococó hasta el expresionismo abstracto, a través de la abstracción contemporánea. En el Frick, presenta un mural específico del sitio inspirado en Four Seasons de François Boucher, acompañado de un nuevo volumen díptico con ensayos de Yukhnovich y el curador jefe Xavier F. Salomon sobre el significado de la serie.

Ministry: Reverend Joyce McDonald en el Museo de las Artes del Bronx | South Bronx | Del 5 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026

Esta es la primera exposición de un museo dedicada al artista, activista y ministro. Con más de 75 esculturas de cerámica y materiales de archivo, recorre su carrera de cuatro décadas, mostrando arte que encarna la compasión, la curación y la resiliencia. La exposición destaca temas devocionales, familiares y socialmente comprometidos, honrando la visión única de McDonald’s y su compromiso con el cuidado comunitario.

She Sells Seashells en Alice Austen House | Rosebank, Staten Island | Del 6 de septiembre de 2025 al 21 de febrero de 2026

Inspirada en la casa junto al agua de la fotógrafa Alice Austen y su compañera Gertrude Tate, esta exposición colectiva explora la relación duradera entre las mujeres queer y el mar. Comisariada por Gemma Rolls-Bentley, presenta a diversos artistas que se basan en temas de agua, historia y lugar, vinculando la costa estadounidense de Austen con la costa británica de la cazadora de fósiles y paleontóloga pionera Mary Anning.

Athi-Patra Ruga: Lord, I gotta keep on (movin’) en el Museo de Arte Leslie-Lohman | Soho, Manhattan | Del 11 de septiembre de 2025 al 18 de enero de 2026

La práctica multidisciplinaria de Athi-Patra Ruga abarca la performance, los textiles, la pintura, el cine y el vidrio para explorar el mito, el poder y la liberación. Basándose en la historia xhosa, la Sudáfrica posterior al apartheid y el reino imaginario de Azania, sus figuras alegóricas utilizan el ritual, el juego de género y la cultura queer de la femme negra para reimaginar historias y futuros fracturados.