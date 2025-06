Israel vs Irán: Nuevo aluvión de misiles y bombazos en el cuarto día de guerra

Hoy, lunes 16 de junio de 2025, la tensión en Oriente Medio alcanza uno de sus picos más altos en años.

Irán y Israel han intercambiado múltiples oleadas de ataques desde el viernes, con un saldo devastador: más de 224 muertos y 1.277 heridos solo en territorio iraní, tras intensos bombardeos israelíes sobre infraestructuras críticas y zonas residenciales.

Del otro lado, los misiles iraníes han caído sobre ciudades israelíes, dejando al menos 14 fallecidos y casi 400 heridos.

Este domingo, los israelíes eliminaron también al jefe de la Unidad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas iraníes.

El jefe de la Unidad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas iraníes eliminado por Israel es el general de brigada Mohammad Kazemi, jefe de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC).

Junto a él, también murió su adjunto, el general Hassan Mohaqqeq.

🎯🎯 Eliminated: Mohammad Kazemi, head of the IRGC Intelligence Organization, and his deputy Hassan Mohaqiq pic.twitter.com/Buwtt1gRA3

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) June 15, 2025