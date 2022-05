Qué es el Informe Gray y por qué podrá costarle el cargo a Boris Johnson

En el atolladero.

Boris Johnson atraviesa uno de los puntos más complicados de su legislatura por la publicación del informe sobre el escándalo del ‘Partygate’, elaborado por la alta funcionaria Sue Gray, y que deja muy mal parado al Primer Ministro inglés.

El texto denuncia «las actitudes y las conductas» de la Administración Johnson y refleja que existe una cultura de alcohol dentro de Downing Street, fallos de “liderazgo y de juicio en el número 10 y en la Oficina del Gabinete”, además de desprecios hacia el personal de limpieza y seguridad.

De acuerdo a la investigación, estas reuniones eran más que pequeños y breves encuentros de trabajo. Señala que alguna de las fiestas duraron hasta las cuatro de la mañana, y detalla que los empleados de limpieza tuvieron que limpiar manchas de vino en las paredes y restos de vómitos.

El informe de 60 páginas describe reuniones que violaron la normativa vigente en ese momento para contener la expansión de la pandemia y que prohibía que las personas se congregaran tanto en espacios cerrados como abiertos. Argumenta que estas fiestas nunca debieron celebrarse e incluye fotografías de las fiestas que se realizaron en las residencias oficiales en pleno confinamiento, como la ya famosa de Johnson brindando con un vaso de vino en lo alto, que ha contribuido a la profundización de esta crisis.

BREAKING: Sue Gray report is out here, complete with photos of Boris Johnson drinking at his birthday party and also the Lee Cain leaving party (which we exposed earlier this week). https://t.co/Sbe0R2CZEo pic.twitter.com/Wg3gHm1Aww

— Paul Brand (@PaulBrandITV) May 25, 2022