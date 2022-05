EEUU cierra las puertas de la Cumbre de las Américas a los dictadores Maduro y Ortega

Estados Unidos cerró completamente las puertas de la Cumbre de las Américas (que se celebrará en Los Ángeles durante junio) a los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

“Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano”, dijo Kevin O’Reilly, coordinador de la cumbre, a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación del régimen de Maduro. Estados Unidos considera ilegítimo a Maduro y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.

Sobre la participación en la cumbre del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, acusado de aumentar el autoritarismo, O’Reilly también dio un “no” definitivo.

Dio una respuesta menos clara cuando se le preguntó si asistirían representantes del régimen cubano, diciendo que la Casa Blanca estaba a cargo de las invitaciones pero que no se había enviado ninguna “que yo sepa”.

El presidente Joe Biden quiere que la Cumbre de las Américas muestre la democracia en América Latina y aumente la cooperación en materia de migración, una prioridad política clave para Estados Unidos.

Pero varias naciones encabezadas por México han amenazado con boicotear o rebajar la participación si Estados Unidos no invita a todos los países del hemisferio.

O’Reilly dijo que la administración estaba “constantemente en diálogo” con México. “Ciertamente estamos teniendo conversaciones con el gobierno de México y todos los gobiernos de la región sobre la estructuración y organización”, expresó.

La administración Biden también dijo que planea invitar a grupos de la sociedad civil de toda América Latina.

Por su parte, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, confirmó su asistencia a la cumbre, que se celebrará en junio en Los Ángeles, donde está previsto que tenga un encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

El mandatario del gigante sudamericano, que en octubre buscará la reelección, había dejado en el aire su participación, pero finalmente ha optado por asistir a la cita continental en la ciudad californiana, que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de junio.