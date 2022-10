La dictadura de Maduro obliga a cerrar 86 emisoras de radio en un año

La dictadura de Nicolás Maduro avanza en su masiva censura de los medios de comunicación.

Un total de 86 emisoras de radio han sido cerradas desde enero de 2022 en Venezuela por órdenes del régimen de Nicolás Maduro, que alega el vencimiento de concesiones, denunció este sábado el principal sindicato de la prensa al alertar sobre una “actuación arbitraria”.

“La naturaleza de las radios que van siendo cerradas es variada, hay muchas emisoras que son cristianas, poquitas comunitarias, comerciales y musicales”, dijo a la agencia de noticias AFP el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz.

“Un solo caso que era netamente informativa. Nosotros no hemos podido identificar una actuación motivada para generar censura en los contenidos de las radios, no podemos decir que no ocurra, pero tampoco podemos decir que lo que está movilizando los cierres sea censura a los contenidos”, continuó.