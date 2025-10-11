Pablo Iglesias critica el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El reciente galardón Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado, figura destacada de la oposición venezolana, ha provocado intensas reacciones políticas en todo el mundo. Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, no ha escatimado críticas hacia esta decisión, señalando que Machado ha intentado un golpe de Estado en su país. Incluso llegó a ironizar sobre el tema, sugiriendo que el premio podría haber sido otorgado póstumamente a Adolf Hitler.

Por otro lado, el gobierno español ha sido objeto de reproches por no felicitar a Machado, un gesto que ha pasado desapercibido en medio del complejo entramado de relaciones internacionales. En este marco, se ha mencionado la postura negativa de Jesú Bolaños respecto al premio, quien ni siquiera ha reconocido el nombre de Machado en sus declaraciones. Las respuestas políticas y sociales ante este reconocimiento son un claro reflejo de las intensas corrientes ideológicas que atraviesan el escenario internacional.

La Academia Nobel justificó la concesión del premio a María Corina Machado por su «incesante labor en pro de los derechos democráticos del pueblo venezolano». Sin embargo, a nivel global, la Casa Blanca ha criticado esta decisión, argumentando que el comité priorizó la política sobre la paz. En España, Isabel Díaz Ayuso celebró con entusiasmo el galardón, destacando la importancia del reconocimiento hacia Machado. Mientras tanto, las reacciones provenientes de Pablo Iglesias e Izquierda Unida han sido contundentes, tachando a Machado de «golpista» y acusándola nuevamente de intentar un golpe contra el régimen venezolano.

El marco político que rodea este premio es particularmente singular. María Corina Machado se erige como una voz crucial dentro de la oposición venezolana, enfrentándose a un entorno político extremadamente represivo bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. Aunque su labor ha obtenido reconocimiento mundial, también enfrenta severas críticas por parte de aquellos que la acusan de intentar un golpe.

El contexto político tras este galardón es verdaderamente relevante. La figura de María Corina Machado resuena como una voz fundamental dentro del espectro opositor venezolano; sin embargo, debe lidiar con un entorno hostil bajo el régimen autoritario liderado por Nicolás Maduro. Su labor es reconocida internacionalmente pero también es objeto de ataques desde sectores críticos que sostienen haber intentado desestabilizar al gobierno.

