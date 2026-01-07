El chavismo convirtió el petróleo en un arma de control social y corrupción estructural

Inspirado en el modelo cubano y bajo la influencia directa de Fidel Castro, el chavismo convirtió el petróleo en arma de control social.

El nacimiento de una caja negra

En 2005, el chavismo dio un paso decisivo en la demolición del Estado venezolano. Bajo el discurso de “liberar” los ingresos petroleros de la burocracia tradicional, Hugo Chávez ordenó la creación del FONDEN, un fondo paralelo que recibiría miles de millones de dólares provenientes tanto de PDVSA como del Banco Central de Venezuela. El objetivo declarado era noble: financiar desarrollo social, infraestructura y bienestar popular. El objetivo real era otro: sustraer la renta petrolera de cualquier control institucional y concentrarla en manos del poder político.

Desde su origen, el FONDEN operó fuera del presupuesto nacional, sin supervisión parlamentaria efectiva, sin auditorías independientes y sin rendición de cuentas. Fue, en esencia, una caja negra diseñada para manejar la riqueza petrolera al margen del Estado de Derecho.

Petróleo como arma de control social

El FONDEN no fue solo un mecanismo financiero. Fue una herramienta política cuidadosamente diseñada. Inspirado en el modelo cubano y bajo la influencia directa de Fidel Castro, el chavismo entendió que el petróleo podía ser utilizado no para desarrollar ciudadanos libres, sino para crear dependientes del poder.

A través del FONDEN se financiaron las llamadas “misiones”, programas sociales concebidos más como instrumentos de lealtad política que como políticas públicas sostenibles. La renta petrolera se transformó en dádiva, y la dádiva en mecanismo de sometimiento. El mensaje era claro: el Estado —es decir, el régimen o narcotiranía— te da, y por tanto te controla.

Este esquema erosionó deliberadamente la cultura del trabajo, quebró la autoestima del venezolano y normalizó la idea de que vivir de la renta, del subsidio y de la trampa no solo era aceptable, sino deseable. El ciudadano fue degradado a cliente político. El petróleo dejó de ser riqueza nacional para convertirse en herramienta de dominación.

FONDEN, CADIVI y la economía de la corrupción

El FONDEN no actuó solo. Fue parte de un ecosistema de saqueo donde CADIVI jugó un rol central. Mientras el FONDEN drenaba los excedentes petroleros, CADIVI administraba un sistema de control cambiario que incentivó el fraude masivo, la sobrefacturación y la fuga de capitales.

El resultado fue una economía pervertida: empresas ficticias, importaciones fantasmas y miles de millones de dólares evaporados. El petróleo financiaba un sistema que premiaba la deshonestidad y castigaba la producción. La corrupción dejó de ser un vicio para convertirse en política de Estado.

PDVSA: de empresa petrolera a banco del régimen

Para alimentar al FONDEN, PDVSA fue vaciada sistemáticamente. La empresa dejó de reinvertir en exploración, mantenimiento y tecnología. Sus ingresos se desviaron a fondos opacos, compromisos ideológicos internacionales y gasto político interno.

La purga de más de 20.000 trabajadores especializados tras el paro petrolero de 2002–2003 selló el destino de la estatal. El talento fue sustituido por lealtad política. PDVSA dejó de ser una empresa energética para convertirse en el banco del chavismo.

Sin inversión ni capital humano, el colapso era inevitable: refinerías paralizadas, accidentes constantes, producción en caída libre. De producir más de tres millones de barriles diarios, Venezuela pasó a niveles marginales. La destrucción de PDVSA fue el golpe mortal a la economía nacional.

El impacto fiscal: la quiebra del Estado

El FONDEN marcó el inicio formal del desmantelamiento de la institucionalidad fiscal venezolana. Al operar fuera del presupuesto, el Estado perdió toda capacidad de planificación, control y sostenibilidad. Cuando el flujo petrolero se redujo, no había reservas reales, ni ahorro, ni estructura.

El resultado fue el colapso total: hiperinflación, destrucción del salario, derrumbe de los servicios públicos y una migración masiva sin precedentes en la historia del continente. El chavismo no solo despilfarró una bonanza histórica: hipotecó el futuro de varias generaciones.

Importancia histórica del FONDEN

El FONDEN no fue un error técnico ni una política fallida. Fue una decisión consciente. Representa el mayor mecanismo de corrupción estructural del chavismo, el punto de quiebre de la institucionalidad fiscal venezolana y la base financiera de la quiebra de PDVSA y del Estado.

Con el FONDEN, el chavismo “liberó” el petróleo del control institucional solo para entregarlo al control político absoluto.

Conclusión: el origen de la ruina

Entender el FONDEN es entender la tragedia venezolana. Allí comenzó la conversión del petróleo en poder, del poder en control social y del control en ruina económica. No fue solo corrupción: fue un proyecto ideológico destinado a someter a una sociedad entera.

La reconstrucción de Venezuela pasa necesariamente por desmontar ese modelo, restaurar la institucionalidad y devolverle al petróleo su verdadero rol: ser una herramienta de desarrollo, no de dominación. Mientras el legado del FONDEN no sea comprendido y juzgado, la herida seguirá abierta.