Estados Unidos incauta tanqueros vinculados al petróleo venezolano y Rusia protesta

Las incautaciones se enmarcan en la operación de cuarentena petrolera y bloqueo naval ordenada por Estados Unidos. Foto Impacto Venezuela

El 7 de enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron y se incautaron dos buques petroleros vinculados a las exportaciones de crudo venezolano en operaciones separadas en el Atlántico Norte y el Mar Caribe. Uno de ellos, conocido como Marinera (anteriormente Bella 1), navegaba con bandera rusa tras intentar evadir la vigilancia y el bloqueo naval impuesto por Washington. El otro, el M/T Sophia, fue abordado en aguas caribeñas.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para hacer cumplir sanciones y restringir el comercio de petróleo sancionado asociado a Venezuela, Irán y Rusia. Las operaciones fueron ejecutadas por la Guardia Costera y comandos militares, que actuaron tras órdenes federales y mandatos judiciales emitidos en el contexto de las sanciones energéticas contra Caracas.

Detalles de las incautaciones y persecución transatlántica

El buque Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, fue rastreado por las autoridades estadounidenses durante casi tres semanas, tras evadir varios intentos de abordaje cerca del Caribe. Durante su huida, el barco cambió de nombre y bandera, adoptando el pabellón ruso para intentar eludir las sanciones. Finalmente fue interceptado al sur de Islandia en el Atlántico Norte, poniendo fin a una persecución internacional de alto riesgo.

El segundo buque, el M/T Sophia, fue detenido en el Mar Caribe, y ambos fueron descritos por las autoridades de EE. UU. como parte de una “flota oscura” (shadow fleet) utilizada para transportar petróleo sancionado de forma opaca, sin sistemas de identificación en algunos casos, entre Venezuela, Rusia e Irán.

Cuarentena petrolera y bloqueo naval contra Venezuela

Las incautaciones se enmarcan en lo que se ha denominado operación de cuarentena petrolera y bloqueo naval ordenada por Estados Unidos desde diciembre de 2025, con el objetivo de interceptar y confiscar embarcaciones que transportan petróleo sancionado hacia o desde Venezuela. Esta medida implicó el despliegue de buques, aviones de reconocimiento y equipos tácticos para aplicar un embargo efectivo sobre la mayor parte de las exportaciones petroleras del país sudamericano.

Una de las primeras acciones de esta campaña fue la captura, el 10 de diciembre de 2025, del buque Skipper, un superpetrolero que transportaba aproximadamente 1,85 millones de barriles de petróleo pesado venezolano, en aguas del Caribe. La medida, además de frenar temporalmente los embarques, llevó a que varios tanqueros decidieran retornar a puertos ante el riesgo de intervención estadounidense.

Impactos en el comercio petrolero venezolano

Las tensiones y la presión estadounidense han tenido efectos directos en las exportaciones de crudo venezolano. Tras las incautaciones y la aplicación del bloqueo, varios tanqueros cargados con petróleo venezolano permanecen varados en aguas territoriales, con más de 11 millones de barriles de crudo sin poder salir a mercados internacionales por temor a ser interceptados.

El colapso de las exportaciones también ha obligado a petroleros con carga destinada a China y otros compradores tradicionales a cambiar de rumbo, evitar tomar carga o incluso regresar a puertos, complicando aún más la ya deteriorada economía petrolera de Venezuela.

Rusia condena la incautación y alza tensiones internacionales

La respuesta internacional más destacada vino de Rusia, cuyo Gobierno calificó la incautación del buque Marinera como una violación flagrante del derecho marítimo y describió la acción estadounidense como “piratería en alta mar”. El Ministerio de Transporte ruso exigió el cese de estas medidas, la devolución de la tripulación y el respeto a las normas internacionales de navegación.

Legisladores rusos y altos funcionarios también han advertido que la escalada podría derivar en un empeoramiento de las relaciones entre Moscú y Washington, especialmente en un momento de tensión geopolítica global.

Además, Beijing ha expresado su preocupación por el uso de sanciones unilaterales para justificar acciones en aguas internacionales y ha calificado las incautaciones como una violación de las normas del comercio global.

Contexto: crisis energética y política en Venezuela

Estas incautaciones se producen en un contexto de crisis petrolera y económica en Venezuela, exacerbada por sanciones, bloqueo de exportaciones y deterioro de la infraestructura productiva. Con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y la presión sobre el sector energético, Caracas enfrenta ahora una caída histórica en la producción de crudo y una dramática contracción de ingresos petroleros que antes eran el pilar de su economía.

El petróleo, que durante 26 años de socialismo del siglo XXI fue usado como herramienta de control político y social interno, ahora se ha convertido también en un elemento central de la disputa geopolítica entre Estados Unidos, Rusia y otros actores internacionales, con consecuencias profundas para el mercado global de energía.

Consecuencias legales y geopolíticas

Washington defiende las incautaciones argumentando que las acciones son parte de la aplicación de sanciones legales aprobadas contra redes de transporte de petróleo sancionado, y que dichas medidas corresponden a la seguridad nacional estadounidense. Las autoridades han advertido que las tripulaciones de los buques podrían enfrentar cargos judiciales por desobedecer órdenes de interceptación y transporte ilícito.