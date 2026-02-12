EE. UU. promete impulsar un “aumento dramático” de la producción energética venezolana

Para el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, lo más valioso es el capital humano venezolano: la capacidad, pasión y determinación del pueblo para avanzar. Foto: NotiAhora

En una visita de alto nivel sin precedentes en casi tres décadas, el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, fue recibido este miércoles en el Palacio de Miraflores por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro centrado en relanzar la cooperación bilateral en el sector energético y reactivar la industria petrolera venezolana.

El encuentro —que marca la primera visita de un alto funcionario estadounidense desde la captura y detención de Nicolás Maduro en enero de este año— se desarrolló en un contexto de reapertura de relaciones entre Caracas y Washington, tras años de tensiones y sanciones.

Según comunicados oficiales, Rodríguez recibió a Wright en la sede presidencial para revisar una agenda energética “beneficiosa para ambas naciones”, enmarcada dentro de una relación bilateral histórica y la soberanía energética de Venezuela.

Un mensaje directo de Washington

Las autoridades estadounidenses han descrito la visita como una oportunidad para evaluar de primera mano el potencial de la industria petrolera venezolana y fortalecer la cooperación energética, especialmente en la producción de petróleo, gas y electricidad. Wright manifestó que la colaboración podría conducir a un aumento significativo de la producción energética venezolana y beneficios tanto para Estados Unidos como para todo el hemisferio occidental.

Además de las reuniones en Miraflores, el Secretario de Energía tiene previsto visitar y evaluar proyectos energéticos en el país, incluyendo instalaciones petroleras en las que participan tanto empresas estadounidenses como venezolanas, en el marco de nuevas licencias y acuerdos que facilitan la participación de inversiones extranjeras.

Declaraciones y perspectivas

El Secretario de Energía de los Estados Unidos —en un discurso pronunciado tras reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, Caracas— enfatizó una clara intención de transformar la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, en línea con la política del presidente Donald Trump de fomentar paz, comercio y prosperidad en las Américas.

Licencias, inversión y reactivación económica

El mensaje central del funcionario fue que Washington está comprometido con la cooperación energética, con planes específicos para facilitar inversiones y actividades de empresas (incluidas estadounidenses) para incrementar la producción de petróleo, gas natural y electricidad en Venezuela, con el objetivo de generar empleos, mejorar ingresos y elevar la calidad de vida de los venezolanos.

Más allá del petróleo: el valor del capital humano

También destacó que, más allá de los recursos naturales —como petróleo, gas y minerales—, lo más valioso es el capital humano venezolano: la capacidad, pasión y determinación del pueblo para avanzar.

Impacto hemisférico y alianza estratégica

En su intervención, vincula la cooperación energética con una mejora de la relación hemisférica en términos de prosperidad y seguridad, planteando que ambos países pueden trabajar juntos para capitalizar las oportunidades económicas en beneficio de sus poblaciones.

Por su parte Rodríguez destacó el propósito de avanzar hacia una cooperación que fomente la recuperación del sector energético y contribuya al desarrollo económico del país.

Este acercamiento ocurre en paralelo con cambios recientes en la normativa venezolana para abrir el sector petrolero a la inversión extranjera, así como con la relajación de restricciones por parte del gobierno estadounidense para permitir la operación de compañías energéticas norteamericanas en Venezuela.

Un nuevo capítulo en las relaciones Caracas–Washington

El viaje de Wright y su reunión con Delcy Rodríguez simbolizan un momento de reconfiguración diplomática y económica entre ambos países, en el que la cooperación energética aparece como eje central para consolidar una agenda común tras años de confrontación.