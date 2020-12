La foto de la madre de Irene Villa mutilada por una bomba de ETA chafa el infame blanqueo de las TV de Bildu

Nada como un chat de militares retirados como añagaza para un nuevo ejercicio de propaganda masiva cuando Pedro Sánchez se encuentra en dificultades por sus pactos con los herederos de la ETA.

Pacto que no ha causado ninguna vergüenza en las televisiones del régimen.

La vergüenza son esas cartas que diversos grupos de militares retirados, incluida la de los 73 mandos del Ejército de Tierra, han enviado a Don Felipe para trasladarle su preocupación y malestar por la situación política.

En esta misiva, los militares alertaban sobre el riesgo de «aniquilación de la democracia» y la amenaza que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias suponen «para la cohesión nacional». ¡Un nuevo 23-F!

«¿Usted es defensor de la democracia entiendo?», le preguntó Joaquín Prat al teniente general Emilio Pérez Alamán. «La pregunta ofende», podría haber dicho Pérez Alamán como cuando Cake Minuesa le preguntó a Sánchez si pactaría con Bildu.

«Estoy a favor de la democracia que nos proporcionó Franco», dijo Pérez Alamán.

«¡Madre mía, lo que nos faltaba!», decían indignados Esther Palomera y la estrella del programa, el chavista Juan Carlos Monedero, cobrador del frac de una dictadura caribeña. Los tertulianos de la derecha, callados muertos de miedo.

Prat despachó a Emilio Pérez Alamán como si lo que hubiese dicho fuese una barbaridad. Es normal que en un programa donde se habla a todas horas de Franco como si estuviera vivo se niegue semejante obviedad.

Pero el presentador, en lugar de poner caras de asombro, debería saber que lo que dijo Pérez Alamán es así: lo mejor que hizo Franco fue, sin duda, derrotar al PSOE que declaró la guerra a media España.

Lo han dicho Federico Jiménez Losantos o Fernando Sánchez Dragó, que fueron antifranquistas cuando estos pelanas ni habían nacido. Ellos deben pensar que la democracia la trajo la ETA o el FRAP.

En esa misma cadena, Marta Flich, presentadora de ‘Todo es Mentira, le soltó a Pérez Alamán que «los prespuestos fueron aprobados por una parte plural del arco parlamentario formado por partidos constitucionalistas». ¡Bildu y ERC partidos constitucionalistas!

Habrá que recordarle a Flich lo que le recordó el bildutarra Oskar Matute a la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, la del ‘Marlaska maricón’:

«A ver ministra del PSOE que para combatir al fascismo en particular, y la derecha en general no hace falta mentir. EH Bildu no avala ni le gusta la constitución»»