Un mosso ‘indepe’ quiere sancionar a Negre por revelar el chalé con escolta de Puigdemont

La presencia de Javier Negre no ha pasado desapercibida en el primer fin de semana de elecciones en Cataluña.

El director de Estado de Alarma aprovechó su presencia en Gerona para acercarse al chalé particular del ex president fugado Carles Puigdemont donde reside ahora su mujer Marcela Topor.

Un inmueble en una exclusiva urbanización con campo de golf que cuenta con una seguridad 24 horas de mossos a cargo del erario público. Esta seguridad, que cuesta 33.000 euros al mes y en la que participan hasta diez agentes en tres turnos, está siendo investigada por la Justicia dado que se trata de un político que está en busca y captura y que es su mujer la que se está beneficiando de esas medidas de protección.

Resulta que Negre fue a la casa particular de Puigdemont a informar de estos extremos y a mostrar el túnel en el que cambió de vehículo para poder escapar. En ese túnel donde hay una pintada donde se puede leer “puente de Puigdemont” un simpatizante de Estado de Alarma quiso poner una bandera de España.

Fue entonces cuando un mosso indepe quiso identificarle.

Según contó Negre en el canal de Estado de Alarma en Youtube el agente le advirtió que iba a levantar un acta de posible sanción porque no podía haber viajado de Madrid a Gerona por la actual situación de la pandemia. Negre le informó que como periodista gozaba de acreditación y salvoconducto que le habilitaban para tener libertad de movimientos por todo el terreno nacional siempre y cuando estuviese desempeñando el oficio periodístico tal y como establece la normativa vigente.

El mosso no quiso ni siquiera comprobar su acreditación de prensa ni el salvoconducto e incluso llegó a decir que un salvoconducto “se lo puede hacer cualquiera en su casa”. El periodista denunció una vez más ese interés que tienen algunos mossos indepes por no preservar su derecho a la libertad de prensa en Cataluña para conseguir que los reporteros críticos con el separatismo no vuelvan.

Negre ha afirmado que tiene pruebas que demuestran que el mosso se excedió a la hora de levantar un acta de posible sanción dado que ésta no está justificada por llevar acreditación de prensa y salvoconducto para ejercer el Periodismo en Cataluña. Si le llega la multa, que podría rondar de los 300 a los 600 euros, Negre ya ha avisado que denunciará al mosso por prevaricación al no haber querido ni siquiera comprobar su acreditación ni salvoconducto que le habilitaban para estar allí.