Un inesperado palo internacional a Telecinco arruina la estrategia de Vasile contra Antena 3

Telecinco ha apostado por contraprogramar las series de Antena 3 con una particular apuesta turca que, cuentan, se ha convertido en un fenómeno en España: hablamos del lanzamiento de la ficción Love is in the air.

La serie, según cuenta Sensacine, podría ser cancelada inmediatamente por su poca aceptación en el país de origen, algo que arruinaría los planes de Paolo Vasile. Mediaset se ha ‘vuelto loco’ para encajar esta serie no dónde mejor le viene a su parrilla sino donde más daño creía que podría hacer a Atresmedia, contraprogramando a la competencia y saltándose así todas las reglas del juego.

Cuenta el citado portal que “Love is in the air se emite los sábados, con 4,4 millones de espectadores -bastante más del millón y medio que anota en Telecinco-, pero está muy lejos de los primeros puestos. Concretamente en octavo lugar”.

Además, explican, que tampoco genera, según nos cuentan, demasiada conversación en redes o expectación entre la audiencia o al menos «no más que otras series». «Love is in the air no es ningun hit en Turquía ahora mismo», aseguran desde el sitio web de cine y series Beyazperde. «Por supuesto que tiene sus seguidores, pero no es suficiente. De hecho, empezó como una serie de verano, que nunca se plantean como series que puedan durar demasiado tiempo y suelen ser canceladas tras 13 episodios».

Problemas graves por tanto para los de Vasile que han conocido, además, que el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) ha sancionado a la serie Love is in the air por la emisión de varias escenas con contenido erótico que irían en contra de los códigos morales del país.

Tal y como informan varios medios del país otomano, el organismo regulador ha impuesto una multa administrativa a la cadena FOX TV argumentando que las escenas de masaje, jacuzzi y ducha son «contrarias a la estructura familiar turca».

Al parecer estas escenas, que aún no se han podido ver en la emisión española de Telecinco, habrían despertado las críticas de cierto sector de la audiencia, que enviaban sus quejas al organismo y que habrían motivado esta sanción.

En concreto, en la escena que ha dado lugar a esta multa, Eda da un masaje de espalda a Serkan. A continuación, ella se mete con él en un jacuzzi en el que demuestran su amor. A pesar de que no hay sexo explícito, el consejo considera que estos «contenidos eróticos» son contrarios a «las tradiciones de la familia turca».