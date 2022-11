Somanta de palos a la jueza de Podemos que pidió autocensura a la prensa para salvar a Irene Montero

El Ministerio de Igualdad quiere silenciar a la prensa para salvar a Irene Montero tras su pifia de su Ley del ‘solo sí es sí’.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, pidió a los medios de comunicación que no informen de los recursos que están solicitando los “abogados de violadores” para reducir las condenas de sus clientes a través de la polémica ley impulsada desde Podemos.

Para la jueza vinculada al partido de extrema izquierda, la autocensura es necesaria, ya que dicha información “alarma mucho a las mujeres”. Irónicamente, Rosell parece estar más preocupada por la presión mediática contra la ministra de Igualdad que en la propia existencia de una normativa que está ayudando a condenados por delitos de índole sexual.

“Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones, como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados. Lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Cuando ellos lo piden yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres, y es lo que piden abogados de violadores, que quieren menos pena. De estas se están apreciando y muchísimas más, no”, recalcó.

Además, la delegada del Gobierno contra la violencia de género intentó tapar el sol con un dedo al negar que la Ley del ‘solo sí es sí’ tenga fallos.

“Los órganos jurídicos del Estado no apreciaron ninguna necesidad de añadir otra [disposición] transitoria a las que ya existen, porque en algunos casos se hubieran rebajado los mínimos», ha señalado. «Ofende a la inteligencia que se proponga una transitoria diciendo que no pueda ser retroactivo, eso nadie lo ha mencionado, salvo bulos, y no es posible constitucionalmente”.