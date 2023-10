Israel en guerra contra los terroristas de Hamas: 600 judíos muertos y 2000 heridos

Decenas de terroristas se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza en la madrugada de este sábado 7 de octubre de 2023.

El primer ministro Benjamín Netanyahu no se va por las ramas:

«Desde esta mañana, el Estado de Israel está en guerra».

El portavoz jefe de las FDI, Brigadier general Daniel Hagari afirmó, este 8 de octubre por la mañana, que el ejército está en el proceso de convocar a cientos de miles de reservistas en preparación para una eventual contrainvasión terrestre de Gaza, la mayor convocatoria en décadas.

A pesar de ese llamado, no había un cronograma sobre cuándo comenzaría la contrainvasión de Gaza.

Netanyahu hizo el anuncio sobre el estado de guerra poco después de que las FDI lanzaran la «Operación Espadas de Hierro«.

La respuesta de Israel está siendo contundente, con bombardeos constantes sobre la Franja de Gaza y recuperando el control de aquellos lugares que habían sido tomados el sábado por terroristas de Hamás.

Los terroristas siguen disparando cohetes contra las comunidades cercanas a la frontera, y varios edificios en Sderot han sufrido impactos directos.

Las FDI admiten que los fanáticos palestinos han entrado recientemente en el Kibbutz Magen.

El portavoz militar de Hamas asegura que miklitantes de su organización continúan entrando a Israel.

Los residentes de algunas de las comunidades cercanas a la frontera con Gaza todavía están asediados en sus hogares y esperando ayuda.

En Alejandría, Egipto, dos turistas israelíes fueron asesinados a tiros, así como un guía turístico egipcio, por un oficial de policía local, y otro israelí resultó herido.

Una fuente de seguridad egipcia dijo a Extra News, el canal de noticias egipcio, que la oficina de policía abrió fuego contra un grupo de 17 turistas que visitaban el Serapeum de Alejandría.

También informaron que el policía ha sido detenido y que los heridos han sido trasladados al hospital.

El Ejército judío está evacuando los asentamientos israelíes en la zona fronteriza con Gaza, lo que hace prever que todavía se espera un ataque a mayor escala sobre la Franja.

Netanyahu lanzaba este sábado por la noche un mensaje draconiano a la población palestina de ese territorio:

Hamas asegura haber capturado a 53 rehenes israelíes y habérselos llevado a Gaza.

Entre los capturados hay civiles y militares.

Vídeos de fanáticos armados de Hamas paseando cautivos a soldados y civiles israelíes en Gaza han enfurecido y alarmado a Israel.

En la imagen que publicamos arriba, superpuestas hay varias escenas tremendas: soldados israelíes que patrullan entre cadáveres de civiles asesinados por los terroristas, una mujer secuestrada por a los que milicianos de Hamas llevan en moto a Gaza y una turba destrozando el cadáver de un soldado judío.

Los terroristas consiguieron burlar la defensa israelí, penetrar en su territorio y provocar decenas de muertes en las primeras 24 horas.

Hamás ha lanzado muchos ataques contra Israel en el pasado y con numerosas tácticas, pero los expertos dicen que jamás intentó algo tan audaz.

Se trata de un ataque sofisticado y brutal, lanzando cientos de misiles antes de penetrar en territorios israelíes.

El asalto Gaza también operaciones marítimas.

El Ejército israelí, que respondió con ataques aéreos en Gaza, informó que las fuerzas navales habían matado a decenas de militantes palestinos que intentaban penetrar el territorio israelí por mar.

La frontera entre Israel y la Franja de Gaza está fuertemente fortificada.

Se supone que la valla rematada con alambre de púas era una barrera para evitar exactamente el tipo de infiltración que tuvo lugar en este ataque.

Sin embargo, los militantes de Hamás se abrieron paso con excavadoras, cortando agujeros en los cables y entrando a Israel desde el mar y en parapente.

La infiltración de militantes palestinos en territorio israelí le permitió al grupo islámico no solo causar víctimas mortales en el interior de Israel sino también tomar rehenes.

‘Watan Tower’ in Gaza, razed to the ground, by Israeli Forces.#Israel pic.twitter.com/clNb7f2poR

— Shivam Chaudhary🇮🇳 (@SHIVAM706) October 8, 2023