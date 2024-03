Sigue el escándalo en torno a Kate Middleon: se prepara una nueva fotografía

Todo lo que rodea a Kate Middleton sigue generando noticias sin parar. O mejor dicho teorías. La falta de información está llevando a muchos medios y, sobre todo, usuarios de redes sociales a llenar los huecos con ideas más o menos creíbles y, en algunos casos, lindando con el disparate.

Después del escándalo de la foto de la Princesa de Gales con sus hijos que se demostró como falsa, un montaje bastante cutre, que obligó al Palacio de Kensington a confesar que se trataba de un montaje y a la propia Kate a entonar el mea culpa.

El asunto no cesa de acumular nuevos capítulos. El diario The Sun publicaba el lunes 18 de marzo una foto en la que se ve supuestamente a la Princesa junto a su marido haciendo la compra en un supermercado. Sin embargo, la escasa calidad de la instantánea ha despertado nuevamente los rumores sobre la identidad de la mujer en cuestión, dudando si se trata de la esposa del heredero o no.

Un situación que, inevitablemente, recuerda a otra de las instantáneas ya clásicas en ‘Middlegate’, la de Princesa en un coche que llevó a la gente a especular con que la mujer en cuestión pudiera llegar a ser incluso Pippa Middlenton, la hermana de la Duquesa de Cambridge.

Ana Mellado, periodista de El Debate, ha comentado todas las novedades que rodean a las polémicas de la corona inglesa en La sala VIP de Periodista Digital. La periodista aventura cuándo volveremos a ver a Kate, al menos en foto, el 23 de abril, coincidiendo con el cumpleaños del Príncipe Luis, uno de los hijos de los Gales.

Para Ana Mellado la comunicación «es una sucesión de malas decisiones» y, además, ha colocado a un personaje como el Príncipe Andrés al frente de la institución un acto tan relevante como el aniversario de la muerte de Constantino de Grecia.