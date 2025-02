El bocachancla Page vuelve a la carga contra Sánchez mientras sigue agachando las orejas

Sigue siendo una estafa.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, fue el segundo personaje político entrevistado en el regreso de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco), después de Isabel Díaz Ayuso.

El socialista volvió a demostrar que sigue siendo un petardo mojado dentro del PSOE. En su estilo habitual, Page -uno de los barones más críticos con Sánchez- cargó contra las nuevas cesiones de su partido por imposición de Junts:

«Es un eslabón más en una cadena de cesiones muy graves. Uno puede dudar o tener que negociar qué hacer, pero lo que no puedes negociar o hacer es lo que uno es. No puedes dejar de ser un partido socialdemócrata, constitucionalista, con límites y con perímetro. Hay cosas especialmente graves y en particular el tema de inmigración es doblemente grave porque es una competencia exclusiva del Estado».