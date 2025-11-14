Errejón va p’alante: el juicio por agresión sexual, más cerca

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha decidido continuar el procedimiento judicial contra Íñigo Errejón al considerar que existen «indicios» de la comisión de un delito de abuso sexual, según el auto dictado por el juez Adolfo Carretero este viernes 14 de noviembre. El juez considera que la declaración de la denunciante, Elisa Mouliaá, cumple los criterios de credibilidad exigidos por el Tribunal Supremo.

El magistrado ha dictado un auto de procedimiento abreviado que ha notificado a Fiscalía y a las partes implicadas en el procedimiento para que «en el plazo común de diez días, formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación».

No obstante, a falta de lo que digan en sus escritos, el juez ya considera que la instrucción ha revelado elementos suficientes para descartar un archivo anticipado ya que la denunciante ha «relatado tres episodios de índole sexual» que se podrían tipificar como un «delito contra la libertad sexual con carácter continuado».