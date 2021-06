El agredido por Íñigo Errejón: “Si me da 30 centímetros más cerca, me saca las tripas”

Sigue enturbiándose el caso de la presunta agresión de Iñigo Errejón.

El viandante que le denunció ha dado una entrevista en OKDiario donde describe lo sucedido: «Cuando me lo encontré le dije, ¿oye no te importa que me haga una fotografía contigo? Y me dice el hombre, yo la verdad que a estas horas no trabajo. Y le contesté: también es verdad que yo te pongo a parir en Internet. Fue decir eso y me pegó directamente la patada, ya no hubo más palabras.»

El agredido añade que el asunto pudo haber sido mucho peor: «Al empujar esa eventración con su pie, ¿qué es lo que ha hecho? Estirar esos músculos laterales. Yo al día siguiente empecé a sentir unos pellizcos. El cirujano me lo dijo, si está 30 centímetros más cerca, la presión que hubiera hecho con el pie, usted está con las tripas en el suelo».

Palomera y Javier Ruiz no se lo creen

Tras emitirse estas declaraciones en ‘Cuatro al día’, la tertuliana Esther Palomera dijo en el programa de Joaquín Prat que:

Los periodistas estamos para poner en duda toda la información que nos llega, nos pagan por eso. Sea Errejón o quién sea, si alguien se aproxima a mí o a él y como respuesta se le da una patada, yo no lo veo, salvo que alguien esté muy desquiciado de la cabeza. En pleno siglo XXI, si esto sucedió en la calle, que nadie grabara la escena…

Prat le comentó que «el denunciante aportaba dos testigos». Palomera continuó: «Sí bueno, estupendo, yo no me lo creo. Dudo de la versión de este señor».

A su lado, Javier Ruiz opinaba que en estos casos «es el proceso lo que te enfanga».