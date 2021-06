«Dimite, Milhouse»: Twitter devora a Errejón por «patear» a un paciente oncológico que le pidió una ‘selfie’

Íñigo Errejón está en el ojo del huracán tras ser denunciado por, presuntamente, haber pateado a un paciente oncológico que le pidió tomarse una foto juntos.

La denuncia publicada por OkDiario afirma que el vecino de Lavapiés se encontró con el ‘moderado’ líder de Más País en la noche del 2 de mayo «en compañía de una joven rubia con el pelo recogido en un moño» y se dirigió a él con la intención de hacerse una foto.

La supuesta víctima, que padece una hernia inguinal a consecuencia de una operación de cáncer de colon, asegura que Errejón se negó a hacerse la mencionada foto con él argumentando que «yo a estas horas ya no trabajo».

Al final, Errejón zanjó la disputa propinándole una patada en la barriga. Su acompañante realizó una llamada al 091 de la Policía Nacional.

Toda la situación ha generado una gran polémica en las redes sociales, donde un gran número de usuarios han pedido su salida de la política: “Dimite, Milhouse”.

Para Errejón echarse un selfie con una persona que lo admira, es trabajar… Un impresentable con todas las letras Dimite Milhouse @ierrejon — José Manuel Puente (@JosManuelPuent5) June 7, 2021

Cuando le pides un autógrafo a Errejón pic.twitter.com/7bxOZuWYZ8 — Yogulado (@Supertramp9713) June 7, 2021

Los usuarios de las redes sociales también han compartido ‘memes’ mostrando lo insólito de la presunta agresión de Errejón.

– Hola Errejón nos podemos hacer una fot…..

Errejón: pic.twitter.com/XuEztFoi9N — Alejandro🌹🇵🇸___ La Deseducación (@comuflauta) June 7, 2021

Tenemos imágenes exclusivas de Errejón despejando fans pic.twitter.com/1nfXvO2GyN — ForoCoches (@forocoches) June 7, 2021

Conor McGregor después de pedirle un selfie a Errejón. pic.twitter.com/GSofERwtSw — Christian Martin (@ZgzMartin) June 7, 2021

Simpatizante de Más Madrid yendo a pedirle una foto a Errejón. pic.twitter.com/hyyuOXAjIR — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) June 7, 2021

Se puede ver a Errejón dando un paseo por la noche madrileña, dispuesto a dejarse hacer selfies… pic.twitter.com/ojcaIIJ2XV — Antonio Mautor (@AntonioMautor) June 7, 2021

-Sr. Errejón, ¿sería tan amable de hacerse una foto conm…

–pic.twitter.com/qiZcAIdW1J — Dabi (@dabiconb) June 7, 2021

Mientras que otros han aprovechado para recordar su pasado en Podemos y las condenas e investigaciones que existen a figuras del partido de extrema izquierda por justamente mantener una actitud violenta, incluso contra agentes de la Policía.

Íñigo Errejón pateando a ancianos, Isa Serra golpeando a los antidisturbios, Alberto Rodríguez mancando a un poli… No lo estamos queriendo ver pero hay en marcha una Liga de la Justicia Debilucha peligrosísima y cuando queramos darnos cuenta nos habrán sometido a todos a palos. — Pedro Vallín (@pvallin) June 7, 2021

El periodista Javier Negre también aprovechó para realizar su valoración sobre la denuncia al líder de Más País: “Errejón, Errejón, ese lobo con piel de cordero”.

Errejón, Errejón, ese lobo con piel de cordero. — Javier Negre (@javiernegre10) June 7, 2021

Es importante que no es la primera vez que las redes sociales desmienten la imagen de “moderado” que busca promocionar el ex de Podemos.

El ‘moderado’

En un intento desesperado por sepultar sus nexo con Podemos, el portavoz de Más País en el Congreso se disfrazó de moderado en la Cadena SER y cuestionó las declaraciones de Juan Carlos Monedero (Podemos) y Carmen Calvo (PSOE) contra los madrileños que votaron a Isabel Díaz Ayuso.

«Yo no entiendo esto de insultar a los votantes madrileños. Cuando el adversario te gana ha interpretado bien el momento, algo que tú no has hecho. Hay que persuadir más y regañar menos”, afirmó Errejón el 6 de mayo.

Sin embargo, las redes sociales no tardaron en desenmascararle y recordar que proviene de las mismas bases que Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, llegando a ‘reciclar’ los vídeos donde se puede ver al ahora líder de Más País desasiéndose en halagos al tirano de Hugo Chávez.

Toni Cantó, por ejemplo, recordó que:

“Errejón es la cara amable de Podemos. Lo mismo pero con buenas maneras. Piensan lo mismo. Han tenido los mismos referentes y fines, y su núcleo político es idéntico. Solo separaron sus caminos por la lucha de poder en Podemos. No hay que olvidarlo”.

Errejón es la cara amable de Podemos. Lo mismo pero con buenas maneras. Piensan lo mismo. Han tenido los mismos referentes y fines, y su núcleo político es idéntico. Solo separaron sus caminos por la lucha de poder en Podemos. No hay que olvidarlo. pic.twitter.com/uGl8uPs3sS — Toni Cantó (@Tonicanto1) May 6, 2021

Sin embargo, no ha sido el único en observar que Errejón proviene de la misma escuela de Pablo Iglesias y sus socios de la extrema izquierda.

“Algunos están muy arriba pensando que la izquierda de Errejón es más sensata. Por desgracia yo no lo creo, creo que sabe jugar mejor sus cartas tratando de parecer moderado pero ese ‘cálido viento’ latinoamericano que quiere para España yo no lo quiero ni de lejos”, afirma una usuaria.