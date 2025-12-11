Cae también preso Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han detenido esta mañana, 11 de diciembre de 2025, a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la trama Koldo y copropietario de Servinabar, la empresa con la que presuntamente los socialistas cobraban mordidas por amañar adjudicaciones de obra pública.

La UCO está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados este miércoles la fontanera del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández también por el mismo presunto delito: irregularidades en contrataciones públicas. Los agentes están accediendo a empresas relacionadas con Servinabar en oficinas repartidas en Madrid, Sevilla y Zaragoza en busca de más documentos que aclaren las circunstancias en que se han dado numerosos contratos de obra pública.

En las 72 horas siguientes a su detención, Díez, Alonso y Fernández deberán comparecer ante la Audiencia Nacional entre este mismo jueves y el sábado. En ese momento, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decidirá si les envía a prisión provisional o si les deja en libertad con o sin medidas cautelares.

Antxon Alonso es un viejo conocido del Partido Socialista. Fue el mediador entre Ferraz y los partidos independentistas y terroristas vascos para que apoyasen la moción de censura de Pedro Sánchez para desbancar a Mariano Rajoy de La Moncloa en 2018. El PNV ha negado estos contactos, sin embargo, el comando político de ETA, Bildu, lo reconoció cuando se hicieron públicos estos trabajos de Alonso en favor de Sánchez.