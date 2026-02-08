Los ‘tecnoligarcas’ que Sánchez engorda con dinero público y que ahora usa como cortina de humo

El tramposo Pedro Sánchez ha alzado la voz contra los ‘tecnoligarcas‘ en medio de la campaña aragonesa.

Acusa a Elon Musk y Pavel Durov de tener «manos sucias» en las manos de los jóvenes y de propagar bulos para manipular el voto.

Este ataque se desencadenó tras polémicas en X y críticas hacia Telegram.

Santiago Segura ha decidido que la mejor manera de promocionar su próxima película no es una rueda de prensa ni un tráiler solemne, sino un tuit con retranca y una pulla política incluida. El director y actor anunció en su cuenta oficial de X la apertura de la preventa de Torrente, presidente con un mensaje que ha sido leído como un guantazo en clave de humor al discurso del Gobierno sobre las redes sociales.

En una semana, el viernes 13 de Febrero, empezará la preventa para comprar las entradas por anticipado de “Torrente, presidente”…

(Os lo digo ahora no sea que prohíban Twitter y me quede sin comunicación “directa” 😅) pic.twitter.com/9bEWLMMlzN — Santiago Segura (@SSantiagosegura) February 6, 2026

Y quizá, porque apesta, tras ver Mountainhead, la mediocre película de Jesse Armstrong en HBO, que retrata a cuatro magnates tecnológicos como villanos que siembran el caos con deepfakes e inteligencia artificial mientras el mundo se desmorona.

La película presenta a estos techbros —que evocan figuras como Musk, Sam Altman o Peter Thiel— reunidos en una mansión en Utah.

Uno de ellos lanza una app que genera vídeos falsos, provocando disturbios globales: desde guerras raciales hasta muertes ficticias como la del alcalde de París, pasando por explosiones transmitidas en directo.

Otro desarrolla inteligencia artificial para identificar desinformación, pero acaba enfrentándose al grupo. Armstrong, conocido por su trabajo en Succession, satiriza su egoísmo: se drogan, comparan fortunas y ven el apocalipsis como una oportunidad comercial. La Moncloa parece haber tomado nota para su estrategia, justo cuando Sánchez necesita desviar la atención de problemas locales como el «efecto Paco Salazar» en Móstoles o conflictos con Pilar Alegría en Aragón.

No obstante, el presidente no siempre ha sido tan beligerante. En 2022, Bill Gates fue recibido en La Moncloa al frente de su fundación. Durante su encuentro, dialogaron sobre cambio climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Meses después, en septiembre de 2025, Gates otorgó a Sánchez el premio Global Goalkeeper. El presidente respondió con una donación de 200 millones de euros al Fondo Mundial contra Sida, Tuberculosis y Malaria, vinculado a la Fundación Gates, que trabaja en la vacunación global.

Otros encuentros también reflejan esta relación:

En 2018, recibió a Tim Cook , CEO de Apple , en La Moncloa; su charla versó sobre innovación. En 2021, fue el turno de la visita del presidente a California , donde se ubicaban las oficinas centrales.

, CEO de , en La Moncloa; su charla versó sobre innovación. En 2021, fue el turno de la visita del presidente a , donde se ubicaban las oficinas centrales. En junio de 2024, se reunió con Andy Jassy , de Amazon , quien le agradeció por los 25.000 empleos generados en España y por un centro logístico establecido en Aragón .

, de , quien le agradeció por los 25.000 empleos generados en España y por un centro logístico establecido en . En 2025, mantuvo reuniones con directivos chinos de SAIC Motor (MG) y Chery, competidores directos de Tesla en el sector eléctrico.

Mientras lanza críticas a algoritmos polarizadores, PSOE, Sumar y Podemos invirtieron 730.000 euros en publicidad para redes sociales como Instagram y Facebook, además de destinar 2,5 millones a lo que ahora denominan «tecnocasta», acusada de antidemocrática. Desde enero de 2025, Sánchez ha utilizado el término ‘tecnoligarcas’ para referirse a figuras como Musk, considerado un símbolo del conservadurismo.

La desinformación está presente por doquier. Mountainhead advierte sobre deepfakes indistinguibles: 300.000 imágenes falsas o protestas inventadas han inundado las redes. Según Armstrong, estos magnates temen una inteligencia artificial existencial pero corren hacia el poder sin control alguno. En España, el Gobierno intenta regular las redes para combatir bulos; sin embargo, surge la inquietud: ¿se trata realmente de verificación o es solo una cortina de humo? Mientras tanto, Durov ha criticado las medidas adoptadas; por su parte, Musk ha tildado al presidente como «Dirty Sánchez».

Encuentro Fecha Detalle Bill Gates Mayo 2022 / Septiembre 2025 Donación de 200M€ al fondo + premio Tim Cook 2018 / 2021 Visitas a La Moncloa y a California Andy Jassy Junio 2024 Creación de 25.000 empleos por parte de Amazon SAIC/Chery 2025 Reuniones sobre coches eléctricos chinos

Al final del día, parece que Sánchez lucha contra molinos que alguna vez admiró. La película puede haber inspirado esta narrativa crítica; sin embargo, los 200 millones destinados a Gates y las fotos con Cook ponen bajo sospecha este repentino cambio de rumbo. ¿Realmente están bajo control los tecnoligarcas o todo es un mero teatro electoral?