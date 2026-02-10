  • ESP
EN ‘ESPEJO PÚBLICO’ (ANTENA 3)

Susanna Griso se moja y cuenta en directo lo que le diría a Pedro Sánchez a la cara

Moncloa coloca a simpatizantes socialistas para vitorear al presidente del Gobierno en Jaén

Susanna Griso en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)
Susanna Griso en 'Espejo Público' (Antena 3) PD
Un completo esperpento.

Está dando mucho que hablar el teatro orquestado por Moncloa al reclutar a ‘charos’ para hacerse una tournée en la visita de Pedro Sánchez a las localidades más afectadas en Jaén y Granada tras el temporal.

La estrategia es siempre la misma, alejar los ciudadanos del presidente del Gobierno y colocar a socialistas para jalear al líder del Ejecutivo. El circo fue brutal en Villanueva de la Reina (Jaén), un día después del descalabro en Aragón, varias vecinas se acercaron al socialista: “Come un poquillo, que estás muy delgado», «fuerza que estamos contigo», fueron algunos de los halagos dirigidos por estas ‘charos’.

Moncloa se cree que los ciudadanos se chupan el dedo pero la imagen pronto se viralizó y algunos usuarios de X pillaron la trampa: las jubiladas ‘al azar’ también estuvieron presente en Granada.

El asunto llegó a la mesa de debate de ‘Espejo Público’ (Antena 3) este martes 10 de febrero. Susanna Griso, presentadora del espacio, se sumó a la tesis de estas ‘figurantes’ y resaltó el desgastado aspecto de Pedro Sánchez:

“Yo le diría algo parecido, es que está muy delgado. A mí me sale la vena maternal y le diría que comiera porque es verdad que se le ve demacrado«.

La activista Afra Blanco hizo lo propio calificando de “absurdo” la tesis de que las vecinas eran figurantes a pesar de existir pruebas gráficas que lo acreditan.

«Hablamos del presidente del Gobierno y a mucha gente le gusta», afirmó la analista que vive de espaldas a la realidad.

Lo cierto es que cada vez que Pedro Sánchez acude a un acto público es abucheado y Moncloa instala un perímetro de seguridad para alejar a los ciudadanos del socialista. El más claro ejemplo de ello fue en Paiporta, donde tuvo que salir huyendo ante la rabia popular de los afectados por la DANA.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

