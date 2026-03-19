¡Le huele el culo a pólvora! Irene Montero a la desesperada, se une al ‘Frente Popular’ de Rufián

Se les acaba el chollo y buscan sobrevivir.

Irene Montero, eurodiputada y exministra de Igualdad, tiró al monte del populismo más rancio, cero sorpresas.

En un movimiento que huele a pura desesperación, la de Podemos se unió al ‘Frente Popular’ de Gabriel Rufián, que sueña con liderar la amalgama de radicales para frenar el avance imparable de la derecha.

Podemos, ese partido que soñaba con asaltar los cielos, se desangra en las elecciones y está condenado a desaparecer. Una formación que tiene más tertulianos enchufados en televisión que votantes. Un chiste.

Acto en Barcelona el próximo 9 de abril

Por ese motivo, Montero decidió coger el guante del separatista y asistirá a un acto conjunto anunciado para el próximo 9 de abril en Barcelona, donde ambos intentarán vender a la opinión pública una vía de izquierdas unitaria que, en realidad, no es más que la misma izquierda rancia con distinto nombre.

Justo cuando el PP y Vox consolidan su hegemonía en buena parte del territorio nacional, y tras el batacazo de las izquierdas en las recientes citas electorales, nace este pacto de perdedores. Rufián, por su parte, necesita una cara visible «de izquierdas estatal» para disfrazar su proyecto secesionista de «frente antifascista».

El supuesto ‘Frente Popular’ –que más bien es un frente de perdedores– incluiría guiños a Bildu, BNG y otros socios habituales del sanchismo, pero por ahora ni IU ni Sumar parecen entusiasmados con la idea. Lo único claro es que esta alianza desesperada confirma que la izquierda radical ya no tiene proyecto, solo tiene pánico.

Solo falta que metan a Sarah Santaolalla como líder. Tiempo al tiempo.

Pues otra gran charla.

Qué ganas de escuchar a @gabrielrufian e @IreneMontero en Barcelona el día 9 de abril. pic.twitter.com/Eouh3egrU4 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 19, 2026