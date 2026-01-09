Imperial troleo contra Jordi Évole por lamentar la detención de su idolatrado Maduro

Dos entrevistas.

En 2017 y 2019 el presentador Jordi Évole tuvo dos encuentros en Venezuela con Nicolás Maduro y ambas citas fueron un blanqueamiento del régimen donde las preguntas más duras fueron en la línea de saber cuándo su régimen iba a dar luz verde al matrimonio homosexual.

Visto el buen trato que el comunicador le dispensó al inquilino del Palacio de Miraflores, ahora Évole lamenta la detención del sátrapa venezolano a manos de Donald Trump.

Un ataque ilegal del que van a sacar petróleo. En todos los sentidos. — Jordi Évole (@jordievole) January 3, 2026

Sin embargo, las redes recordaron al periodista de laSexta su afán por blanquear a personajes higiénicamente escasamente recomendables:

China, Irán y Rusia estaban ahí por las arepas. — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 3, 2026

Por fin condena usted a la dictadura de Maduro que ataca a los venezolanos, usurpa el poder, gobierna ilegalmente y se enriquece con el petróleo. Literalmente. pic.twitter.com/a7fU1NRW8N — Daniel Lacalle (@dlacalle) January 3, 2026

Curioso que no te molestara que Rusia, China, Cuba e Irán sacaran petróleo de Venezuela — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) January 3, 2026

🔴Trump y el Capitalismo sacan petróleo, Maduro y el Socialismo crean miseria y fabrican pobres. Esa entrevista que le hiciste a Maduro fue un lavado de Cara, al igual que a los ETARRAS. Tratarte como periodista, no, como Vocero y Activista de Dictaduras y Terroristas, si.👇 pic.twitter.com/Bnst2FEPAW — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) January 4, 2026

¡Pero si el petróleo venezolano y el gas y el hierro y el oro hace años que están bajo control ruso y chino! Llegas tarde con tu «preocupación». — Benita dos Carallos (@criaturina) January 3, 2026

Todo lo contrario, se libera al pueblo de una dictadura asesina para reponer la legalidad y respetar la voluntad del pueblo. El petróleo se lo robaban los criminales que defiendes. — Iñaki Oyarzabal (@InakiOyarzabal) January 3, 2026

Desde 2019, casi 7 años, no dices absolutamente nada de Venezuela. El robo de las elecciones, detención de opositores, etc no te ha importado en estos años. La legalidad parece importante solo a veces. pic.twitter.com/BUJAjT0fKW — Tunante como Henry (@HenryTunant) January 3, 2026

En mi humilde opinión, un ataque ilegal es lo que llevó a cabo Maduro cuando robó las elecciones y secuestró al pobre pueblo venezolano. Ahora mismo están celebrando a lo grande lo que tú llamas ataque ilegal. — Laura Urquizu Barasoain (@Lurquizu) January 3, 2026

A los del ‘Palestina libre’ parece que ya no les gusta eso de una Venezuela libre. Jaja

Acojonante lo que provoca el delirio ideológico. — Miss Arrow ➶ ♡ (@sevillanita_) January 3, 2026

Esto también fue ilegal, Jordi.

Cada vez engañas a menos incautos. pic.twitter.com/uBPxQQS03b — La Condesa Descalza (@CondesaDesca3) January 3, 2026