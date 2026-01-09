  • ESP
EL PRESENTADOR DE LASEXTA, PREOCUPADO AHORA POR LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

Imperial troleo contra Jordi Évole por lamentar la detención de su idolatrado Maduro

"Los venezolanos recordaremos con desprecio a la izquierda española, principal soporte internacional de la narcotiranía chavista y a sus portavoces mediáticos como este sujeto que ante un dictador despiadado terminó preguntando '¿qué hay con lo del matrimonio homosexual?' Zoquete"

Nicolás Maduro y Jordi Évole.
En 2017 y 2019 el presentador Jordi Évole tuvo dos encuentros en Venezuela con Nicolás Maduro y ambas citas fueron un blanqueamiento del régimen donde las preguntas más duras fueron en la línea de saber cuándo su régimen iba a dar luz verde al matrimonio homosexual.

Visto el buen trato que el comunicador le dispensó al inquilino del Palacio de Miraflores, ahora Évole lamenta la detención del sátrapa venezolano a manos de Donald Trump.

Sin embargo, las redes recordaron al periodista de laSexta su afán por blanquear a personajes higiénicamente escasamente recomendables:

