Macarena Olona celebra el triunfo de Giorgia Meloni: “Es puro fuego”

El triunfo de Giorgia Meloni en Italia es la noticia del día.

Ante el escozor de la izquierda, que se ha dedicado a menospreciar la decisión del pueblo italiano y a pasar por alto el triunfo de la primera mujer en ganar en unas elecciones generales en el país transalpino, Macarena Olona reivindica el triunfo de la dirigente de Fratelli D’Italia.

La ex de VOX publica un artículo en ElIndependiente, en el que resalta el hecho de que esta victoria representa “un hito en la conquista de espacios por las mujeres”. Al mismo tiempo, retrata a la ‘progresía’ política y mediática por pasar por alto este hecho porque Meloni es de derechas, por lo que “la izquierda le arrebata y silencia su condición de mujer”.

En un aspecto más personal, Olona recuerda el impacto que le generó la política italiana en el mitin realizado durante la pasada campaña electoral andaluza en Marbella, en la que también estuvo presente Santiago Abascal, presidente de VOX.

“Soy Giorgia. Soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy Cristiana. No me lo vais a quitar”.

La exdiputada detalla que en ese acto Meloni pronunció unas palabras que la marcaron. Concretamente el momento en el que “hizo definitivamente suyo a un auditorio ya rendido, fue cuando, bajando levemente el tono de su voz, dijo: «Soy Giorgia. Soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. No me lo vais a quitar»”.

Olona explica que en ese momento, “Giorgia, de manera involuntaria, se convirtió para mí en inspiración. Hasta el punto de emular su discurso cuando, como política, a quien me he dirigido es al pueblo español”.

Para la abogada, la identificación con la próxima presidenta italiana en lo ideológico si bien “no implica una identidad absoluta” si que existen puntos de unión “muy destacados” y parafraseando a la italiana, Olona se define como “una mujer, soy una madre, soy española, soy cristiana”.

“Soy una firme defensora de la democracia. Y de los derechos y libertades, en especial, el de la igualdad. Lo que me lleva a combatir ideologías totalitarias que pretenden colectivizar y victimizar a las mujeres o las personas homosexuales, convirtiéndoles en seres inferiores, porque solo así tienen la excusa para hacer política con ellos. No. Yo represento a la mujeres que no necesitan ninguna manifestación para saberse iguales a los hombres”.