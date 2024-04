Ángel Expósito baja la euforia de Sánchez al avisar que Bildu doblará su chantaje

Ferraz no esconde su alegría tras los resultados que ha obtenido el partido en las elecciones vascas de este 21 de abril de 2024.

Con un gran triunfo del nacionalismo y EH Bildu, el partido de Arnaldo Otegi, logra un resultado histórico a pesar de no condenar el terrorismo. Gana ETA y pierde España.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ (Cope) ha analizado en ‘La mirada crítica’ (Telecinco) dichos datos en clave nacional.

Según el periodista, “todo sigue igual” y Sánchez puede permanecer “tranquilo” ya que ni Bildu, ni PNV, ni ERC, ni Puigdemont, “les interesa cambiar el inquilino de la Moncloa”,

A pesar de lograr mejorar su pronóstico, Sánchez está “más débil” aunque “aguantará” hasta agotar la legislatura. Sin embargo, el ascenso de Bildu hará que el partido de Otegi esté “más fuerte” en detrimento del socialista, manifiesta Expósito.

El periodista de Cope ha puesto de ejemplo el caso de Navarra y en la suma de exigencias de Bildu a partir de este momento. Por lo tanto, por una parte “aumenta su debilidad” y por otra, “aumenta la necesidad de seguir en la Moncloa”.

“Ahora bien, pongámonos en la cabeza de Otegi, de Ortuzar, de Puigdemont o de Junqueras. ¿A alguno de los cuatro le conviene que Sánchez salga de la Moncloa? Creo que la respuesta es tajante. No, porque visto el conjunto de España, veréis lo que ocurriría”.

En vista a las elecciones catalanas, Expósito ha avanzado que “no va a pasar nada”.

“El PNV y Sánchez se tienen dándose un pico los dos encantados, hasta que dejen de dárselo, porque como todo el mundo sabe, el PNV, aparte de Progresista y de Izquierdas, es un partido muy de fiar. Que se lo pregunten a Rajoy, que después de aprobar los presupuestos, le aprobó la moción de censura a Pedro Sánchez. Por lo tanto, en cualquier momento puede ocurrir lo contrario. Pero no, no se tienen agarrados. Se tienen abrazados, que no es lo mismo”.