Carlos Herrera culpa en exclusiva a Pedro Sánchez del auge de EH Bildu en el País Vasco

Carlos Herrera lo tiene claro.

El crecimiento de EH Bildu, que estuvo cerca de ganar en escaños al PNV, se debe única y exclusivamente a los oficios de Pedro Sánchez.

En su editorial en ‘Herrera en COPE’ de este 22 de abril de 2024 dio por sentado que los herederos políticos de ETA ya miran a 2028 para ser el partido que se haga con el control del País Vasco:

Lo que pasó la noche de ayer o durante todo el día de ayer no deja de ser como una confirmación de que las cosas sí están cambiando y de que el PSOE está acelerando ese cambio. Pero a ese tren todavía le falta alguna estación por recorrer. Ayer todos se quedaron en la penúltima parada, con lo cual, bueno, quien más o menos ayer se quedó satisfecho. Unos, los de Bildu, que no tienen prisa porque ven que en cuatro años pegan la estocada definitiva y otros porque aplazan el sorpasso ese que les pasará por encima durante otra legislatura y que más o menos han aguantado el tirón.

Consideró que Bildu no se va a sentir apuñalado por el PSOE de Pedro Sánchez:

En La Moncloa respiran hoy tranquilos porque podrá rehabilitarse el Gobierno PNV-Partido Socialista. Bildu no va a poner demasiadas pegas. No se va a sentir traicionado porque el Partido Socialista no les dé el gobierno a ellos porque la coartada para justificar es clara, habéis empatado escaños, pero el PNV gana en votos, lo cual es cierto. Más votos PNV y el reparto por escaños en el País Vasco es muy diferente a muchos otros lugares, porque cada territorio histórico Vizcaya, Guipúzcoa y Álava tienen los mismos representantes, 25.