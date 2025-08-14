Jaime González baja los humos a una chamuscada Sarah Santaolalla a cuenta de la ola de incendios que asola España

Anda bien caliente la actualidad en España.

Y es que los incendios que hay por los cuatro costados de la Península están también llegando a los platós de las diferentes cadenas.

Porque chispas fue lo que saltaron en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) con el tenso enfrentamiento entre Sarah Santaolalla y Jaime González.

La tertuliana, que viene con el argumentario sanchista perfectamente condensado y engullido desde casa, puso el acento en la dejadez del Partido Popular y librando de toda culpa al PSOE y, en especial, a Óscar Puente por sus gracietas fuera de tono:

No hay que hablar ni de Pablo Fernández ni de Óscar Puente, ni de Podemos, ni del PSOE. Hay que hablar de los que tienen responsabilidades políticas, de los que gobiernan desde hace más de 30 años en la Junta de Castilla y León.

Para Santaolalla la cuestión se redujo a que el Partido Popular, allá donde gobierna, se dedica poco menos que a meter la podadora:

Hay una responsabilidad política,más allá de sacar tajada, en quien desmantela los servicios públicos, en quien no paga a los bomberos forestales más de 1.200 euros, en quien hace contratos basura de cuatro meses. Si no pagas a quien salva nuestras vidas, no hay nadie que se quiera dedicar a eso.

Jaime González, de ‘OkDiario‘, no se calló y reprochó a la tertuliana salmantina que solo mirase hacia las regiones y comunidades gobernadas por el Partido Popular:

Yo intento elevarme por encima de las disputas políticas.Ahora resulta que eres una gran conocedora de los pueblos. Tienes una sapiencia infinita en todos los ámbitos.

El periodista recordó a su contrincante mediática que son muchos territorios los que están siendo víctimas de las llamas y no todos, precisamente, están siendo gobernados por el Partido Popular: