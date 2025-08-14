Nunca se es lo bastante rico ni lo bastante delgado: la boutade que sigue marcando el imaginario de la belleza y el poder

“Nunca se es lo bastante rico ni lo bastante delgado”.

Esta sentencia, pronunciada por Wallis Simpson, la mujer que cambió el curso de la monarquía británica, ha trascendido décadas como mantra de la élite y espejo deformante de las aspiraciones colectivas.

Simpson, nacida Bessis Wallis Warfield, no solo pasó a la historia por enamorar a Eduardo VIII y provocar su abdicación en 1936, sino también por dejar una huella indeleble en el imaginario del lujo, el éxito y la belleza.

A día de hoy, 14 de agosto de 2025, la frase sigue viva.

No es solo un guiño irónico en manuales de la beautiful people, sino una consigna subrayada en rojo en los foros de moda, en los discursos de autoayuda y en los algoritmos de las redes sociales.

Su eco resuena especialmente en la cultura de la celebridad, donde la obsesión por la delgadez y la riqueza parece no tener límites, y donde el papel couché se convierte en un altar para los nuevos dioses del consumo y la imagen.

Wallis Simpson, mito y realidad: la mujer que lo cambió todo

El escándalo de la abdicación de Eduardo VIII por amor a Simpson marcó un antes y un después. El rey, advertido por el primer ministro Stanley Baldwin y presionado por la sociedad y el parlamento, eligió el amor antes que la corona, renunciando oficialmente el 10 de diciembre de 1936 tras solo 325 días de reinado. El relato romántico pronto se tiñó de polémica: la pareja, exiliada y apartada de la familia real, se convirtió en leyenda y en símbolo de una vida de excesos, fiestas, lujos y apariencias. El propio entorno de Simpson era un desfile de personajes ricos, sofisticados y siempre preocupados por la imagen.

En ese contexto nace la famosa frase, una boutade nacida del ocio y la provocación, que pronto empezó a circular entre la alta sociedad y a filtrarse en los medios. Se convirtió en un lema que, lejos de perder fuerza, ha ido mutando y adaptándose a los tiempos.

La delgadez y la riqueza: aspiraciones y riesgos en la era digital

La obsesión por la delgadez, por parecer eternamente joven y esbelto, no es nueva, pero en los últimos años ha dado un giro inquietante. Las celebridades de Hollywood y sus imitadores han encontrado en los medicamentos como Ozempic y otros fármacos GLP-1 una vía rápida para perder peso, aunque ello implique riesgos médicos y una presión social cada vez más insostenible. La fiebre por el “cuerpo perfecto” ha provocado incluso desabastecimientos globales del medicamento, originalmente destinado a diabéticos, y ha creado una atmósfera de secretismo y falsas promesas.

Kim Kardashian , Elon Musk , Kelly Clarkson y Oprah Winfrey han reconocido su uso o el de variantes similares, en un intento por controlar el peso o evitar el temido “efecto yo-yo”.

, , y han reconocido su uso o el de variantes similares, en un intento por controlar el peso o evitar el temido “efecto yo-yo”. Influencers y modelos en redes sociales, bajo etiquetas como #SkinnyTok, promueven dietas extremas y rutinas de ejercicio imposibles, alimentando la idea de que “nunca es suficiente”.

El impacto social es claro:

Aumentan los trastornos alimentarios y la insatisfacción corporal.

Se difunde una imagen de éxito asociada a la delgadez y el lujo material, reforzada por las plataformas digitales y los medios.

Las personas anónimas, especialmente mujeres jóvenes, interiorizan estos estándares como objetivos vitales, con efectos negativos sobre su salud física y mental.

El secreto de las celebrities: ¿mito o método?

Las grandes estrellas, desde actrices hasta modelos, han convertido el cuidado extremo de su imagen en un trabajo a tiempo completo. Detrás de cada alfombra roja, portada de revista o selfie viral, hay rutinas estrictas, dietas de moda, entrenadores personales y, a menudo, intervenciones médicas o farmacológicas. Los cuerpos que deslumbran en los Oscar o en las semanas de la moda no son fruto del azar ni de la genética, sino de una maquinaria perfectamente engrasada para mantener el mito de que siempre se puede estar más delgado y más atractivo.

Sin embargo, voces críticas, como la de la actriz Jameela Jamil, han advertido sobre los riesgos y la artificialidad de estos estándares. En sus propias palabras: “No quiero que te sientas afectado o que tomes decisiones repentinas debido a las imágenes de estándares imposibles que surgen hoy en día. Es un extremo pasajero. Nada de esto dura”.

El espejo social: de la aristocracia al común de los mortales

El fenómeno ya no es exclusivo de la aristocracia o de la élite mediática. Hoy, cualquier usuario de redes sociales puede verse arrastrado a una carrera sin fin por la aceptación y la validación externa. El “nunca es suficiente” se ha democratizado, y la presión por mostrar éxito y perfección física atraviesa generaciones y clases sociales.

El auge de contenidos motivacionales que enmascaran conductas poco saludables.

La multiplicación de retos y tendencias que glorifican la restricción alimentaria.

La normalización de la cirugía estética y los retoques digitales, incluso en perfiles de adolescentes.

El legado de Wallis Simpson y su célebre frase continúa, adaptándose a los nuevos códigos culturales, pero manteniendo intacta su capacidad de influir y de marcar el ritmo de una sociedad obsesionada con la apariencia. Lo que empezó como una provocación de la alta sociedad, hoy es un desafío colectivo: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por ser aceptados, admirados o, simplemente, visibles?

No parece que la frase esté cerca de perder vigencia. Cada vez que una celebridad presume su “nuevo cuerpo” o que un algoritmo premia la imagen sobre el contenido, la máxima de Simpson cobra nueva vida. Un recordatorio, tan seductor como peligroso, de que en la carrera por la perfección, nadie parece dispuesto a quedarse atrás.