El infame ‘Oscargután’ Puente aprovecha los incendios en España para hacer chistes contra el PP

Dicen que no hay más cera que la que arde.

Y en el caso del ministro de Transportes, no hay más neuronas que las que le alcanzan para escribir mensajes en X.

Pero para resolver el caos ferroviario, a Óscar Puente ya no le llega la masa gris.

Así que visto que lo de los trenes no tiene remedio con este representante del PSOE, al exalcalde de Valladolid le ha parecido una excelente idea hacer burla de los incendios que arrasan gran parte del territorio español para así meterle varios rejonazos al Partido Popular.

Todo empezó con este mensaje del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo:

En permanente contacto con @alferma1 para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León. Todo mi apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados. Prudencia y atención a las indicaciones. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 11, 2025

Puente salió a responder, pero Feijóo no se achantó:

¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa. https://t.co/ienzsSxDb0 — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Que bien se te da hacer chistes @oscar_puente_

Lástima que tus gestiones como ministro no tengan la misma gracia. Al menos de los trenes solo salen retrasos, no humo.@vitoquiles a él no le prohíben la entrada al Congreso? #psoe #incendio #transporte pic.twitter.com/9pHMwRostU — Samarcandadeltitanic (@ssssamarcanda) August 11, 2025

Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo… pic.twitter.com/zIduaskXIA — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 11, 2025

Pero el ministro de Transportes siguió haciendo burlas:

Si un Presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido. https://t.co/jO6ZDu8Anu — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025