EL MINISTRO DE TRANSPORTES SACA SU FACETA MÁS PIRÓMANA EN REDES SOCIALES

El infame ‘Oscargután’ Puente aprovecha los incendios en España para hacer chistes contra el PP

Alberto Núñez Feijóo, contundente ante las risas del socialista: "Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata"

Un meme sobre Óscar Puente
Archivado en: Gobierno de la Comunidad de Madrid | Internet | Óscar Puente | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Dicen que no hay más cera que la que arde.

Y en el caso del ministro de Transportes, no hay más neuronas que las que le alcanzan para escribir mensajes en X.

Pero para resolver el caos ferroviario, a Óscar Puente ya no le llega la masa gris.

Así que visto que lo de los trenes no tiene remedio con este representante del PSOE, al exalcalde de Valladolid le ha parecido una excelente idea hacer burla de los incendios que arrasan gran parte del territorio español para así meterle varios rejonazos al Partido Popular.

Todo empezó con este mensaje del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo:

Puente salió a responder, pero Feijóo no se achantó:

Pero el ministro de Transportes siguió haciendo burlas:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

