España en llamas: el precio del maltrato, abandono y desamparo de la España vacía, rural, la burocracia autonómica y el ecologismo de despacho

Cada verano, España sufre el mismo desastre: miles de hectáreas reducidas a cenizas, hogares destrozados, vidas truncadas y un coste económico y humano que las estadísticas oficiales maquillan con cifras y palabras huecas. Lo que nos venden como “catástrofe natural” es en realidad la consecuencia directa de décadas de abandono, desamparo y maltrato institucional hacia la España rural.

Detrás de este abandono están los verdaderos culpables: los ecologetas urbanitas, instalados cómodamente en despachos ministeriales y autonómicos, muchos con un analfabetismo funcional absoluto en cuestiones rurales, que han convertido la gestión del campo en un ejercicio letal de ideología vacía, negligencia y desprecio hacia quienes realmente viven y trabajan la tierra.

El mito de la “protección” y la cruda realidad del abandono

Hace apenas unas décadas, en los pueblos, limpiar y mantener montes, caminos, senderos y cauces fluviales era algo cotidiano. Recoger la leña seca, abrir cortafuegos, aprovechar el matorral para pasto, podar árboles o limpiar zonas cercanas a viviendas eran actividades normales, incentivadas incluso por las autoridades.

Este trabajo generaba empleo rural, fijaba población, mantenía viva la cultura del cuidado del territorio y prevenía de manera natural los grandes incendios.

Ahora la norma es la prohibición. Bajo el pretexto de “no alterar el ecosistema”, se impide a los vecinos limpiar el monte, retirar biomasa inflamable o mantener transitables los caminos. El resultado es explosivo: masas forestales convertidas en polvorines, acumulación de materia seca y cortafuegos inexistentes o abandonados.

El esperpento autonómico: oligarcas y caciques peleándose mientras España arde

La incompetencia del centralismo sería grave, pero nada comparado con el absurdo del estado de las autonomías, un sistema que reparte poder en centenares de manos locales donde mandan oligarcas y caciques empeñados solo en medrar y parasitar del erario público.

Estos personajes se entorpecen unos a otros con normas ridículas y rivalidades estériles mientras el fuego arrasa. Un incendio en la frontera entre comunidades se convierte en guerra burocrática: los bomberos más cercanos no pueden actuar porque “no es su jurisdicción” y los que llegan tarde vienen de cientos de kilómetros. Resultado: “a buenas horas, mangas verdes” y miles de hectáreas calcinadas.

Para rematar el sainete, las llamadas “demarcaciones hidrográficas” —que gestionan ríos, arroyos y cauces— están en manos de funcionarios que parecen competir por ser los más inútiles y analfabetos, que ni limpian ni permiten limpiar ni cuidan ni dejan cuidar. Esto provoca abandono total, taponamientos, riadas y destrucción sistemática de un patrimonio vital para la agricultura, la ganadería y la prevención de incendios.

Ecologismo de salón: la ideología que quema

El ecologismo institucional que impera está dirigido por personas que jamás han vivido un invierno en un pueblo, no saben lo que es mantener una finca o cuidar un rebaño, y no se han manchado las manos con tierra o resina. Son ecologetas urbanitas que confunden un bosque mediterráneo con un jardín botánico, que legislan desde la ignorancia y la prepotencia, haciendo del campo un decorado para excursiones de fin de semana.

Su poder político es enorme y letal para la España rural. Deciden sobre ganadería, agricultura, caza, pesca, uso forestal, caminos y aguas con criterios ideológicos, ignorando a técnicos, agricultores, ganaderos y brigadistas forestales. Han convertido la gestión ambiental en un laboratorio de prohibiciones, tasas y burocracia asfixiante mientras el territorio se degrada y la población rural envejece y desaparece.

El coste humano y económico del abandono

Cada incendio no solo arruina árboles, sino suelos fértiles que tardarán siglos en recuperarse, mata fauna, contamina acuíferos y destruye el sustento de cientos de familias. Las administraciones que imponen multas por “tocar un árbol” tardan semanas en reaccionar y luego reparten subvenciones millonarias para planes de reforestación que, la mayoría de las veces, no devuelven el equilibrio al monte.

Mientras, miles de pueblos agonizan sin empleo ni servicios; sus jóvenes emigran y los mayores mueren solos. La España vaciada no es una fatalidad histórica: es la consecuencia de decisiones políticas disfrazadas de “protección ambiental” que han arruinado la economía rural y convertido el territorio en un polvorín abandonado.

Historia viva: gestión comunal tradicional y los egidos olvidados

España posee un patrimonio histórico innegable en la gestión comunitaria del territorio. Durante siglos, los bosques comunales, montes vecinales, dehesas boyales, cañadas reales y egidos sostuvieron la economía y vida rural.

Los egidos son tierras comunales para pasto, cultivo o uso colectivo próximas a los pueblos. Al igual que montes y dehesas, fueron esenciales para la subsistencia y el equilibrio natural de las comunidades.

Pese a que muchas de estas tierras fueron desamortizadas y usurpadas en los siglos XIX y XX —arrasando gran parte del patrimonio comunal y privatizando extensas superficies— aún existen vestigios que la mayoría de españoles ignoran.

Recuperar egidos, montes vecinales, dehesas y cañadas no es solo cuestión patrimonial, sino una herramienta imprescindible para una gestión responsable y eficaz del territorio. Estos espacios pueden jugar un papel clave en prevenir incendios, conservar el medio natural y desarrollar la España rural, si las comunidades recuperan su administración efectiva.

El desmantelamiento jurídico y político

Desde mediados del siglo XX, nuevas leyes, la concentración parcelaria, urbanización y burocracia han erosionado este modelo. Normas diseñadas sin consulta ni respeto a las realidades locales han convertido en “espacios protegidos” lo que antes fue patrimonio vivo y gestionado, limitando o prohibiendo actividades tradicionales esenciales.

La Ley de Montes de 2003 introdujo conceptos modernos de protección, pero sin prever mecanismos para integrar la gestión comunal ni la economía rural. Los montes vecinales en mano común, pese a su importancia, han quedado relegados y desfinanciados, mientras las competencias se fragmentan entre administraciones autonómicas, estatales y europeas.

El resultado es un vacío jurídico que facilita el abandono o la gestión ineficaz, imposibilitando la acción directa de las comunidades y facilitando prohibiciones sin respaldo práctico ni social.

La necesidad de una reforma integral

Para revertir esto, se precisa una reforma legislativa profunda que:

Reconozca y refuerce el papel de montes comunales, egidos, dehesas boyales y cañadas reales como instrumentos de gestión responsable y desarrollo rural.

Simplifique y agilice los trámites para que las comunidades ejerzan sus derechos y obligaciones.

Integre las tradiciones locales en planes de prevención y gestión forestal, con apoyo técnico y financiero.

Establezca un marco claro de competencias y coordinación para evitar descoordinación y abandono.

Esta reforma debe ir acompañada de un cambio cultural que valore la experiencia rural y destierre la prepotencia del ecologismo de despacho que paraliza iniciativas útiles.

Recuperar la gestión activa del territorio

La solución pasa por volver a la gestión activa y tradicional del monte y el campo. No es nostalgia, sino eficacia comprobada: permitir y fomentar la recogida de leña seca, el pastoreo controlado, la apertura y mantenimiento de cortafuegos, la limpieza de cauces y conservación de senderos.

Estas tareas reducen el riesgo de incendios, crean empleo rural, fijan población y transmiten saber intergeneracional. No requieren experimentos ideológicos, sino voluntad política y respeto por quienes viven del campo.

Desposeer a los ecologistas de despacho de su poder

Nada será posible mientras los ecologetas urbanitas mantengan el poder de decisión sobre el mundo rural. Urge limitar su capacidad de dictar normas desde el desconocimiento absoluto. La gestión del campo debe estar en manos de quienes lo habitan, trabajan y conocen: técnicos en silvicultura, hidrología, agronomía y autoridades locales con experiencia directa.

La naturaleza no se protege desde un despacho en Madrid o Bruselas, sino sobre el terreno, con botas embarradas, manos callosas y conocimiento vivo. Eso es lo que la política ambiental española lleva décadas ignorando.

Una cuestión de supervivencia nacional

El abandono rural no es solo problema de pueblos; es cuestión nacional. Los incendios destruyen la capacidad productiva, el patrimonio natural, aceleran la desertificación y generan costes multimillonarios en un país ya asfixiado.

Cada hectárea quemada es una derrota colectiva. Cada pueblo abandonado, una pérdida de soberanía. Cada norma absurda dictada por un burócrata urbanita, un paso hacia la irreversibilidad de la catástrofe.