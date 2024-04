Trallazo de Fran Simón a Bildu y sus compinches socialistas: “Son una panda de gentuza…”

El economista y asesor financiero, Fran Simón, pasa revista a la actualidad política de España junto con Rebeca Crespo en ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital.

En su conversación han hablado sobre las elecciones vascas, en especial sobre las patéticas declaraciones del candidato de Bildu, Pello Otxandiano, en las que se negó a catalogar a ETA de banda terrorista.

A Simón no le sorprende la ligereza con la que Otxandiano trata el tema, indicando que no es nada nuevo que los del partido de Otegi no se arrepientan de los actos de terrorismo que cometieron los etarras. De la misma forma que se muestran incapaces de pedir perdón de forma sincera o de gestos mínimos para mostrar el arrepentimiento como lo sería el colaborar con los 379 casos abiertos que tienen las autoridades por los crímenes de la banda.

“Los golfos asesinos, cobardes y deplorables seres humanos que son los terroristas y sus amigos de EH Bildu, pues no me sorprende lo que dicen. ¿Qué me van a sorprender? Son una panda de malnacidos».

Son gente tan sin principios y desde luego, los otros deberían estar ilegalizados. Son gente sin escrúpulos y sin vergüenza, amigos de los delincuentes y los españoles de bien, con los cuáles empatizo, sobre todo con las víctimas del terrorismo. Yo creo que ya está bien, pero antes o después, les llegará su castigo”.

De la misma forma, también critica la hipocresía del PSOE que ahora se muestra ‘sorprendido’ por las palabras del candidato a lehendakari pese a que han sido socios preferenciales dentro del Gobierno Frankenstein que ha conformado Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa.